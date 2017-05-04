Путин поручил сделать переселение из ветхого жилья постоянным

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил разработать механизм постоянного переселения граждан из ветхого жилья в новые дома. Инициатива должна быть готова к реализации к 1 января 2019 года, передает "Газета.ru".

На переходный период будет продлено действие фонда ЖКХ. "Тем более что проект закона проработан и он готов к тому, чтобы быть принят", – отметил президент.