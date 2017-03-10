Дженнифер Лопес продала особняк за $9,9 млн

Американская певица Дженнифер Лопес продала свой дом в Лос-Анджелесе. Поместье Hidden Hills Estate ушло с молотка за 9,9 миллиона долларов.

Дженнифер Лопес продала поместье с 42%-ной скидкой, сообщает TMZ. Она выставила имение на продажу в 2015 году за 17 миллионов долларов. В 2016-м певица снизила цену до 12,5 миллиона долларов, но Hidden Hills Estate тогда так никто и не купил.

Голливудская звезда приобрела особняк вместе с мужем Марком Энтони в 2010 году за 8,2 миллиона долларов. Расстаться с недвижимостью Лопес решилась через год после развода.

Общая площадь дома составляет примерно полторы тысячи квадратных метров. В особняке девять спален, 12 ванных комнат, звукозаписывающая студия, бассейн, игровые помещения и многое другое.

Кроме того, новый владелец имения получил соседство со многими американскими звездами. В Hidden Hills проживают Майли Сайрус, Ким Кардашьян, Джессика Симпсон и другие знаменитости.

Напомним, что на продажу вновь выставили ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона. За легендарное поместье Neverland планируется выручить 67 миллионов долларов. Годом ранее за него требовали 100 миллионов долларов, а позже объект сняли с торгов.