Дженнифер Лопес продала особняк за $9,9 млн
Дженнифер Лопес продала поместье с 42%-ной скидкой, сообщает TMZ. Она выставила имение на продажу в 2015 году за 17 миллионов долларов. В 2016-м певица снизила цену до 12,5 миллиона долларов, но Hidden Hills Estate тогда так никто и не купил.
Голливудская звезда приобрела особняк вместе с мужем Марком Энтони в 2010 году за 8,2 миллиона долларов. Расстаться с недвижимостью Лопес решилась через год после развода.
Общая площадь дома составляет примерно полторы тысячи квадратных метров. В особняке девять спален, 12 ванных комнат, звукозаписывающая студия, бассейн, игровые помещения и многое другое.
Кроме того, новый владелец имения получил соседство со многими американскими звездами. В Hidden Hills проживают Майли Сайрус, Ким Кардашьян, Джессика Симпсон и другие знаменитости.
#realestate RT @Variety: .@JLo dumped #HiddenHills estate at multi-million dollar discount https://t.co/70WjFIGLrI pic.twitter.com/wxMZyFCu0a— Rob Stockman (@HngOver) 9 марта 2017 г.
Напомним, что на продажу вновь выставили ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона. За легендарное поместье Neverland планируется выручить 67 миллионов долларов. Годом ранее за него требовали 100 миллионов долларов, а позже объект сняли с торгов.
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