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Политика
Киевский профессор исключил возможность нападения России на Украину: О чем вы говорите?

Киевский профессор исключил возможность нападения России на Украину: О чем вы говорите?

Профессор Института журналистики Никита Василенко объяснил, почему Россия не станет нападать на Украину.

Продолжение: В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем
прочитано 201 раз

В последнее время на Западе говорят о вероятном нападении России на Украину, указывая на скопление российской армии вблизи украинских границ. В Москве же неоднократно заявляли о том, что никто не собирается вторгаться на чужую территорию. Кремль лишь призывает НАТО отказаться от расширения на восток, требуя гарантии безопасности.

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На Украине далеко не все верят в войну с Россий. Например, киевский профессор Никита Василенко убежден, что никакого вторжения не будет, потому что, по его мнению, Москве не нужны грязный Киев, разоренная страна и бунтующий в ней народ. "О чем вы говорите?", – выразил удивление профессор Института журналистики.

Василенко считает, что никто на территории Украины не будет отстраивать новые предприятия. Даже если и были бы здесь российские заводы и фабрики, они переключились бы на собственное производство, но сориентированное на Китай и Европу, добавил эксперт.

Ранее депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным для собственной страны. Якобы высказывания бывшего комика нанесли вред экономике государства. Слова европейского политика приводили "Дни.ру".

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Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 21:04 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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