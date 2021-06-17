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Политика
Глава офиса Зеленского не дозвонился до советника Байдена

Глава офиса Зеленского не дозвонился до советника Байдена

Украинского чиновника отказались соединять по телефону с помощником президента США
прочитано 461 раз

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского пытался поговорить по телефону с помощником президента США Джозефа Байдена, который курирует вопросы национальной безопасности. Однако Белый дом отказал чиновнику в этой возможности. Об этом сообщает LIFE, ссылаясь на украинскую газету Zn.ua.

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По данным газеты, главу офиса Зеленского Андрея Ермака в минувший понедельник отказались соединять по телефону с помощником Байдена Джейком Салливаном. Вместо этого украинскому чиновнику было предложено пообщаться с Амандой Слоат. Она в Белом доме руководит департаментом Европы Совета национальной безопасности, то есть, разумеется, занимает ранг гораздо ниже, чем советник президента США.

Подобное развитие событий не устроило Андрея Ермака. Глава офиса Зеленского вообще передумал разговаривать с американскими коллегами и дал распоряжение перевести телефонный звонок на своего заместителя.

Напомним, неделю назад у непосредственного руководителя Андрея Ермака тоже случился конфуз, связанный с американцами. Как ранее сообщали "Дни.ру", президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось объясняться по воду исковерканных слов Джо Байдена о НАТО. У Вашингтона возникли претензии к Киеву сразу после телефонного разговора двух глав государств.

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Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 13:05 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость780029
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Засрали уже всем мозги, хохлосрани! Достали!
Гость769084
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Задолбали уже весь мир хохложиды! Приличные люди уже не знают куда спрятаться от этих мерзких бандеровцев!
1

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