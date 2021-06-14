"Действуй по-своему": киевский журнал рассказал об отношениях Евросоюза и Украины

Об этом говорится в публикации украинского журнала "Новое время". По мнению автора статьи, в отношениях с Киевом Европейский союз преследует, прежде всего, сугубо своими интересами.
Согласно статье, в случае, если Украина не станет выполнять все новые решения Евросоюза, ей придется довольствоваться двусторонними отношениями с некоторыми странами Европы, например, с Эстонией или Польшей. Автор публикации отмечает, что политические решения в Европейском союзе принимаются по следующей формуле: популярная версия того или иного события озвучивается на публике, тогда как "в тиши кабинета", при подписании важных документов работает принцип "действуй по-своему".
Издание уверено: Брюссель рассматривает Украину как крупнейшую демократию в Восточной Европе, а также как большой рынок потребления. Иногда у Европейского союза появляется желание "поэкспериментировать". Такие моменты руководство Украины рассматривает как отступление от украинских интересов.
Таким образом, по мнению автора статьи, посол Киева в Брюсселе находится в роли условного вице-министра иностранных дел, так как ему нужно не только уметь составлять документы на иностранном языке, но и распознавать мотивы еврокомиссаров.
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