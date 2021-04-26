Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Понедельник
26 апреля
Лента новостей
22:05
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
21:54
Глава ЛНР Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом: Ждем решения его кураторов
21:11
Под Нижним Новгородом два дома разорвало пополам при обвале грунта
20:40
В Турции объявили о введении полного локдауна
20:18
В Оренбургской области работник цеха погиб из-за производственной аварии
20:06
В Москве на выставке украли кольцо за четверть миллиона
19:48
"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
19:46
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике
19:13
"Это случилось по моей вине": Подольская жалеет о смерти близкого человека
19:00
Гонят взашей с телеэкранов? Объявлено о закрытии еще одного шоу с Бузовой и Бородиной
18:56
В Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Брежнева
18:54
Украинский генерал Забродский высказался о войне с Россией
18:23
Раскрыты планы Зеленского на встречу с Путиным
18:17
В Москве врач детской больницы избил мужчину
18:13
"Отечное лицо": Собчак в халате и тапках заметили в кустах
18:13
"Нагнали какую-то черную силу": оставшаяся без носа Алиса Казьмина о кознях бывшей свекрови
18:02
Константина Крюкова поздравляют со скорым прибавлением
17:57
"Зачем себя так позорить": щеголяющая без трусов Каменских взбесила россиян
17:43
Вломилась в самый жаркий момент: домработница-хамка обломала Кудрявцевой удовольствие
17:35
"Продолжаться по-старому больше не может": встреча с родней вселила в принца Гарри сомнения
17:23
Эксперт Егоров оценил декрет Лукашенко о передаче власти: Еще один шаг к краху системы
17:19
Дорониной вернули бразды правления МХАТом после выявленных нарушений
17:17
Александр Петров: Я бы здесь не стоял, если бы у меня что-то не получилось
16:57
Состояние критическое: Пьеху обкололи препаратами перед выходом на сцену
16:53
Эксперт Савицкий: появление российской базы в Белоруссии приведет к драматичным последствиям
16:48
Лукашенко о желании своих соперников разделить Белоруссию: Не получится
16:42
В Кургане поймали ломавшего могильные памятники вандала
16:33
Избитая бойфрендом-стриптизером Рапунцель сбежала с шоу "Дом-2"
16:29
Зудина устроила выволочку заговорившему о своей смерти сыну
16:19
Изможденная дочь Толкалиной решила лечь под нож хирурга
16:19
Найдена связь между попавшим в передрягу Палем и осужденным Ефремовым
16:09
Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным
15:55
Как живет Донбасс в условиях обострения конфликта с Украиной
15:50
Отказалась от макияжа и дорогих нарядов: появились первые фото Лопес после скандального расставания
15:45
Житель Дмитрова пытался застрелить знакомого
15:38
Неловкая ситуация: Ходченкова попала впросак рядом с беременной возлюбленной экс-избранника
15:32
Переврали: академик РАН разнес зарубежный сериал "Чернобыль"
15:29
Десятки миллионов: с комика Соболева трясут бешеные деньги за грязную матерщину
15:19
Срочно: 80-летнюю Светличную экстренно госпитализировали
15:18
"Не представляем жизни друг без друга": Башаров не намерен отказываться от бывшей жены
15:13
"Обрюхать меня": Пугачева и Лолита объявили о желании родить ребенка от одного мужчины
15:10
"У меня очень красивый голос": Киркоров рассказал о бурной ночи со скромной Бузовой
14:58
"Ударилась головой и потеряла сознание": на звезду Comedy Woman напали
14:42
Поплавская жестко прошлась по Прокловой за "выворачивание грязных трусов"
14:39
Под Москвой пьяный подросток выстрелил в знакомого
14:39
Сафронов купал свою любовницу Васильеву в роскоши: Умел вкладывать деньги в будущее
14:35
Снигирь в белом платье и располневшая Догилева: чем запомнилась премия "Ника"
14:33
Неврастеник: коллега заметил за Данилой Козловским неожиданную особенность
14:16
55-летний Меладзе впервые показал новорожденную дочь
13:53
Спустя три месяца после смерти состояние могилы Ланового удивило россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни
"40 лет назад изнасиловали": Садальский влепил оплеуху униженной Прокловой
Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой
"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Собянин пообещал пожилым москвичам миллион призов за прививку от COVID-19
Политика
Глава ЛНР Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом: Ждем решения его кураторов

Глава ЛНР Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом: Ждем решения его кураторов

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира в Донбассе. Этим объясняется его отказ идти на прямые переговоры, считает глава ЛНР Леонид Пасечник.
прочитано 189 раз

Недавно российский главнокомандующий Владимир Путин заявил, что в Незалежной должны наладить диалог с ДНР и ЛНР, если Киев стремится к миру в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский всячески отказывается говорить с первыми лицами непризнанных республик.

ПО ТЕМЕ

Раскрыты планы Зеленского на встречу с Путиным

Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным

 Новости Донбасса

Сюжеты Новости Донбасса

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Глава ЛНР Леонид Пасечник объяснил, с чем связано отсутствие желания у Киева предпринимать решительные действия для установления мира на проблемной территории. Он убежден, что Зеленский не только не хочет прекращения войны, но и попросту не готов вести "настоящий мужской разговор".

Пасечник отметил, что конфликт длится с 2014 года. За это время в Незалежной так и не начали выполнять минские соглашения.

Глава ЛНР выразил мнение, что Зеленский в данном вопросе не принимает самостоятельных решений. Эксперт считает, что воля украинского президента здесь не играет особой роли, поскольку за ним стоят кураторы. В этом случае стоит ждать решения тех, кто действительно вовлечен в процесс, подчеркнул он.

При этом Пасечник напомнил, что готов к диалогу. Для этого можно использовать любой удобный для Зеленского формат — от разговора по видеосвязи до личной встречи на линии соприкосновения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Владимир Зеленский. Фото: www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 21:54 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ходишь как каракатица": обнаженной Бузовой врезали за странное поведение

Диву заподозрили в алкоголизме
Шоу-бизнес

"Зачем у меня отбирать деньги?!" Глызин о финансовых отношениях с детьми

Артист рассказал о делах семейных
Шоу-бизнес

Спустя три месяца после смерти состояние могилы Ланового удивило россиян

Артист ушел из жизни три месяца назад
Шоу-бизнес

Врачи трясутся над здоровьем осужденного Ефремова: Болячки никуда не делись

Артист рассказал подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+