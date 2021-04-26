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Политика
Раскрыты планы Зеленского на встречу с Путиным

Раскрыты планы Зеленского на встречу с Путиным

Политолог рассказали, о чем пойдет речь на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Украинский лидер поручил своей администрации начать подготовку к встрече с российским коллегой. Бывший шоумен намерен обсудить с Владимиром Путиным темы русского языка и церкви. "Я уже дал задачу главе офиса президента, чтобы они согласовали дату и место", – добавил Владимир Зеленский.

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Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

О планах политика высказался директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт считает, что слова о русском языке и церкви – это всего лишь предлог для встречи. Он напомнил, что Зеленский не раз пытался встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе, но все время получал отказ.

Марков рассказал, что встреча может принести пользу, только если Киев согласится выполнить принятые ранее Минские соглашения. Если же Зеленский намерен использовать разговор с Путиным как "пиар-сопровождение своих милитаристских действий", то такая встреча окажется вредной.

По мнению политолога, украинский лидер пытается заслужить внимание со стороны американского коллеги Джо Байдена и потому старается проводить агрессивную политику. Марков уверен: на самом деле Владимир Зеленский не хочет убивать мирных граждан, передает телеканал "360".

Ранее президент Украины предложил изменить или же вовсе отменить минский формат. Владимир Зеленский объяснил, что соглашения в нынешней редакции выполнить невозможно. Все подробности – в материале "Дни.ру".

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 18:23 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость703061
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Не надо с Зе с дуриком встречаться и даже по телефону разговаривать.
Гостьф
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Вы чего ко мне пристали с какими-то голосованиями? Кто этот бред выдумал и засрал мне на этом жизнь? С чего вдруг я должна голосовать? Со мной никто ни о чем таком не договаривался. Я согласий голосовать не давала. Никакого результата нет. Я отказываюсь голосовать. Отстаньте от меня с этим разводиловом.
Гость711269
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идёт в дупу калик сопливый!
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