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Политика
Зеленский призвал изменить или отменить Минские соглашения

Зеленский призвал изменить или отменить Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Минские соглашения в нынешней редакции "служат целям прошлого".
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Глава государства предложил реформировать или отменить формат принятых в Минске договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский заявил, что выполнить соглашения сегодня практически невозможно. По его словам, содержание документа не служит целям настоящего.

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Политик уверен: решить ситуацию поможет расширение количества участников переговоров в "нормандском формате". В интервью Financial Times Зеленский рассказал, что к беседе об обострении конфликта на юго-востоке Украины могут присоединиться Великобритания, США и Канада.

Вместе с этим он отверг возможность диалога с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Политик также сообщил, что не против личной встречи с главой России Владимиром Путиным, причем его совсем "не волнует место проведения".

"Скорость в этом деле важна, потому что мы теряем людей каждый день", – заключил он.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому коллеге. Президент Украины предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы получить полное представление о ситуации. Политик подчеркнул, что сам не раз бывал на линии соприкосновения.

Главе России доложили о видеопослании Владимира Зеленского. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

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Фото: Sergei Chuzavkov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 13:29 Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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