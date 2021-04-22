Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу почти ровно два года назад. За время своего президентского срока политик умудрился разочаровать своих избирателей.
Сейчас у Владимира Александровича остается не так много способов поддерживать свой рейтинг. Эксперт Алексей Муратов убежден, что украинский лидер использует имя российского главнокомандующего Владимира Путина, чтобы удерживаться на плаву.
Подтверждением этому служит тот факт, что ни одно обращение Зеленского не обходится без упоминания Владимира Владимировича. Недавно украинский президент и вовсе предложил российскому главе встретиться на территории Донбасса.
Муратов выразил мнение, что такая интенция Зеленского говорит об неадекватности. Эксперт считает, что первому лицу Незалежной следует самостоятельно посетить территорию ДНР, где ведется война, и делать все, что найти общий язык с противоборствующей стороной.
Словам обозревателя, Зеленский не осмелится на такой шаг. По этой причине ему остается только использовать популизм и навыки шоумена для того, чтобы не терять остатки народного доверия.
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