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Политика
Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов

Зеленский пытается спасти свой рейтинг за счет популярности Путина – эксперт Муратов

Зеленский понимает, что свой рейтинг он может повысить только за счет фамилии уважаемого всем миром Путина. Так считает руководитель центрального исполкома ОД "Донецкая республика" Алексей Муратов.
прочитано 494 раза

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу почти ровно два года назад. За время своего президентского срока политик умудрился разочаровать своих избирателей.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Сейчас у Владимира Александровича остается не так много способов поддерживать свой рейтинг. Эксперт Алексей Муратов убежден, что украинский лидер использует имя российского главнокомандующего Владимира Путина, чтобы удерживаться на плаву.

Подтверждением этому служит тот факт, что ни одно обращение Зеленского не обходится без упоминания Владимира Владимировича. Недавно украинский президент и вовсе предложил российскому главе встретиться на территории Донбасса.

Муратов выразил мнение, что такая интенция Зеленского говорит об неадекватности. Эксперт считает, что первому лицу Незалежной следует самостоятельно посетить территорию ДНР, где ведется война, и делать все, что найти общий язык с противоборствующей стороной.

Словам обозревателя, Зеленский не осмелится на такой шаг. По этой причине ему остается только использовать популизм и навыки шоумена для того, чтобы не терять остатки народного доверия.

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Фото: www.president.gov.ua
Автор: 22 апреля 2021, 09:02 Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Клоун Зеленский должен заслужить, чтобы Путин взял трубку
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Пусть клоун Зеленский предложит встретиться непосредственно в Донецке с главой Донецкой Народной Республики с Денисом Владимировичем Пушилином
на Алле́я а́нгелов — мемориальном комплексе Донецка в память о детях, которых убили новоявленные бандеровские вояки ВСУ, фашисты айдара и азова.
Пусть Клоун там сначало покается стоя на коленях под камеру и поклянётся начать и НАЧНЁТ в этот же день выполнять Минские соглашения, сделав первый шаг, отводя войсках своих убийц вглубь контроллируемых Бандеростаном территорий Донбасса.
Только после выполнения 1-<цензура> шага может позвонить В.В. Путину и вымаливать
Гость704615
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Бред !!!
1

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