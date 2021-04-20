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Политика
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом

Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом

Опрос социологического центра Socis показал, как на самом деле украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому.
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Результаты опубликовали 20 августа. Более половины украинцев – 57,1% – назвали деятельность Владимира Зеленского непрофессиональной, дилетантской. Еще 16,3% респондентов описали ее как популистскую, и всего 12,1% – как профессиональную. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

На вопрос, "какие чувства вы испытываете по отношению к главе страны", 44,8% признались, что были разочарованы политикой Зеленского. 24,7% опрошенных рассказали, что ощущают надежду, 22,1% – страх и тревогу, а 5,8% – ненависть. Симпатию испытывают 4,1% украинцев, гордость – 1,5%.

Отметим, что опрос проводился с 8 по 12 апреля по телефону с использованием компьютера. По данным РИА Новости, на вопросы ответили около двух тысяч респондентов из разных областей Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

Ранее бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный сообщил, что у него в распоряжению имеются "интересные" документы о гражданстве Владимира Зеленского. По его мнению, их обнародование запустит процесс импичмента.

Отметим, что это не первый раз, когда президенту Украины грозят досрочным отстранением от должности. Члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в феврале начали сбор подписей за импичмент Владимира Зеленского после блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsОne.

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Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 18:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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