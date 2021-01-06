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Политика
Становится жестоким и беспощадным: Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах

Становится жестоким и беспощадным: Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Песков дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву. В ходе беседы пресс-секретарь первого лица страны касался личности своего начальника.
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Обыватель привык видеть первых лиц в нейтральном деловом амплуа. Чаще всего политики предстают перед нами в телевизионных сюжетах, где освещаются рабочие мероприятия и поездки. За всей этой ширмой кроются личности со своими персональными взглядами на жизнь.

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Многих россиян интересует, каким на самом деле является Владимир Путин и всегда ли президент сдержан и доброжелателен. Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков в свежем большом интервью на ютуб-канале "Соловьев Live" приоткрыл завесу тайны.

Песков рассказал, какие проявления являются для Путина неприемлемыми. По словам чиновника, президент становится жестоким и беспощадным, когда дело касается воровства, предательства или некомпетентности.

Песков отметил, что Путин считает вышеперечисленные вещи грехом. Кроме того, Владимир Владимирович стал менее терпим к непрофессионализму за время работы на президентском посту. Путин старается расти как профессионал и проделывать работу над ошибками, подчеркнул Песков.

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Автор: 6 января 2021, 10:25 Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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