"Так действовали фашисты": общественник возмутилась вовлечением детей в незаконные акции

Необходимо ужесточать наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции, считает руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус" "За чистые выборы" Алена Булгакова. Поведение так называемой оппозиции общественник сравнила с действиями фашистов в годы Великой Отечественной войны.



Стремление организаторов митингов использовать детей было ожидаемо, отметила Булгакова в беседе с корреспондентом "Дни.ру". Общественник напомнила, что на протяжении нескольких дней в социальных сетях шла реклама на аудиторию несовершеннолетних.



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"Среди моих знакомых есть родители, дети которых подверглись манипуляциям. Пойти на митинг призывали девочку 10 лет", – рассказала Булгакова.

Поведение организаторов незаконных акций общественник сравнила с действиями фашистов, которые прикрывались женщинами и детьми.

"Это уже психопатизация человека, который пытается любыми силами и средствами добиться результата и отчитаться перед западными покровителями", – уверена она.

В пример Булгакова привела незаконные акции в Приморском крае, где оппозиционеры прятались за детьми и пытались провоцировать полицию. "Поскольку понимали, что правоохранители не будут трогать детей, а если будут, то получится "красивая картинка", – констатировала общественник.

При этом она отметила, что несовершеннолетние не могут объяснить, зачем они пришли на незаконные акции. "Это показывает еще одну особенность протеста – у него нет идеологии. По сути, это накопившиеся эмоции за 2020 год, которым они ищут выход", – объяснила эксперт.

Булгакова выступила за ужесточение наказания за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.

"За свои действия организаторы и зачинщики таких мероприятий должны нести уголовную ответственность", – подытожила общественник.