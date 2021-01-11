Политолог Джаралла оценил план Украины по возвращению Крыма: Киевские власти оказались трусами

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал известие о том, что украинские спецслужбы готовили секретную спецоперацию по возвращению Крыма. По мнению эксперта, этот план было невозможно осуществить.

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос на днях заявил, что Киев намеревался вернуть полуостров в 2014 году. По его словам, власти разработали трехэтапный план по "освобождению Крыма", но им якобы помешал переход одной из украинских частей на сторону России.

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В достоверности этих данных усомнился политолог Владимир Джаралла. Он уверен: такая ситуация была невозможна в "агонизирующей" стране. "Это пример того, как начинают создавать новые мифы", – подчеркнул эксперт. Украинские власти оказались "трусами", которые способны только "мутить схемы".

Но в словах Кривоноса есть доля правды. Как отметил Джаралла, Крым должен был быть залит кровью, как это произошло в мае 2014 года в Киеве, Одессе и других городах. Обострения ситуации на полуострове не допустила Россия, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Крым отделился от Украины весной 2014 года. Этому событию предшествовал всенародный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.