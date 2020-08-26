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Политика
Вмешательство в ход выборов будет караться жестче

Вмешательство в ход выборов будет караться жестче

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Михаил Терещенко
Российские регионы усиленно готовятся к выборам в региональные и местные органы власти. По итогам голосования 13 сентября должны существенно обновиться губернаторский корпус, а также состав областных и муниципальных заксобраний.
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Опыт соседней Белоруссии показывает, что чистота и прозрачность выборного процесса сегодня стали стратегическими факторами, влияющими на ситуацию в масштабах всего государства. Как обеспечить легитимность результатов выборов и их общественное признание, рассуждают опрошенные редакцией эксперты.

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"Большая часть преступлений, связанных с нарушением законодательства о выборах, может быть совершена лишь специальными субъектами: членами избирательных комиссий, кандидатами, уполномоченными по финансовым вопросам и другими лицами, прямо указанными в диспозициях статей", – говорит профессор Вадим Виноградов, возглавляющий факультет права НИУ ВШЭ.

Именно для них в действующем законодательстве предусмотрены статьи 141 и 142 Уголовного кодекса, карающие за воспрепятствование работе избиркомов и осуществлению избирательных прав граждан, а также за фальсификацию избирательных документов. За их нарушение предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Специалисты, изучающие коррупцию, относят к ней и покупку голосов избирателей во время выборов, учитывая большую общественную опасность рассматриваемого деяния – подкупа избирателей, так как этими действиями подрывается сама идея демократических выборов", – объясняет Виноградов необходимость наказания выборных манипуляторов. Не менее опасными являются и другие "фокусы" из арсенала электоральных злоупотреблений.

По мнению эксперта вполне целесообразным было бы ужесточить санкции за фальсификацию итогов голосования. Это могут быть, например, более крупные, чем сегодня, штрафы или более активное использование в приговорах лишения свободы. Как именно наказывать членов избиркомов, уличенных в предвыборном и выборном криминале, решать, конечно, законодателю, но то, что сложившаяся на сегодня практика таких наказаний не слишком эффективна, ясно уже всем.

"На днях партия "Новые люди" подвела итоги регистрации наших кандидатов в региональные заксобрания. Делать вид, что все хорошо, будет неправильно и несправедливо. В первую очередь, по отношению, к тем кандидатам, которых "зарубили". И тем людям, которые их поддержали своими подписями. А их в 13 регионах 300 тысяч человек, - рассказывает председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. – Например, в Белгородской области мы собрали 60 тысяч подписей. Это объективно много. Нас готова была поддержать на выборах молодежь, которая обычно голосовать вообще не ходит. Но областные власти испугались конкуренции. Там местный губернатор рулит регионом 26 лет. На год больше, чем Александр Лукашенко в соседней Беларуси. Для губернатора Евгения Савченко любые перемены – это угроза его царству псевдостабильности. Поэтому "Новых людей" сняли с предвыборной гонки. Снесли как партийный список, так и всех одномандатников".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

То есть до выборов еще несколько недель, а первые прецеденты уже налицо. "Новые люди" обратились в суд за защитой своих интересов, и есть надежда, что российская Фемида успеет отреагировать на этот иск до начала голосования. И вот в этой готовности отстаивать свои законные права законными средствами эксперты видят главный шанс нашей страны на честные выборы.

"В России к 2020 году созданы все необходимые условия для того, чтобы избирательный процесс стал максимально приближен и открыт для каждого гражданина страны: для тех, кто желает принять участие в нём в качестве избирателя разработаны цифровые решения, которые (хотя и нуждаются в дальнейшем совершенствовании), расширяют возможности для реализации своих конституционных прав. Важно понимать, что принятые новеллы должны быть реализованы при полном общественном контроле, в условиях, когда все участники процесса принимают и несут персональную ответственность", – уверена председатель Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы"", исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций "Независимый общественный мониторинг" и член Общественной Палаты РФ Алена Булгакова.

Большое значение в обеспечении легитимности результатов голосования она придает институту общественных наблюдателей, способных не только выявить, но и остановить злоупотребления конкретных членов избиркомов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

"Институт независимого общественного наблюдения – не формальная структура: общественные палаты при содействии ведущих общественных объединений в интерактивных форматах организуют для кандидатов в наблюдатели качественную подготовку к выборам, помогают разбираться в основах и тонкостях избирательного законодательства для того, чтобы каждый, придя на избирательный участок, мог убедиться лично в открытости и прозрачности процесса, а также выйти на конструктивный диалог с вечными "критиками" выборов, изначально настроенных на дискредитацию голосования", – подчеркнула Алена Булгакова.

Напомним, что идея повышения ответственности должностных лиц за фальсификации на выборах не нова. В прошлом году в Госдуму был внесен проект поправок в Уголовный кодекс, получивший одобрение правительства и Верховного суда. Согласно этому документу, члены избиркомов только за незаконную выдачу бюллетеня для голосования должны наказываться штрафом 100 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. А в случае предварительного сговора группой лиц срок за это деяние увеличивается до пяти лет.

Так что теперь перед сотрудниками региональных избирательных комиссий стоит простой выбор – поддаться на уговоры заказчиков фальсификаций и расстаться с крупной суммой денег, а то и свободой, или честно выполнить свои обязанности и получить на выходе честный результат и народное уважение. Выбор, как говорится, за ними.

26 августа 2020, 14:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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