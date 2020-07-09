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Политика
Зеленский о проблемах Украины: Високосный год – самый трудный

Зеленский о проблемах Украины: Високосный год – самый трудный

Владимир Зеленский. Фото:Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Рейтинг Владимира Зеленского падает. Украинцы все меньше доверяют президенту. Тем временем лидер успокаивает граждан.
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Многие политики и другие эксперты несколько раз обвиняли Владимира Зеленского во лжи. Президент Украины якобы не выполнил целый ряд своих обещаний, которые давал народу во время предвыборной гонки. Некоторым словам он вовсе противоречит.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

На официальном сайте президента страны появилась петиция, которую создал украинский политтехнолог Виктор Уколов. Он требует отставки Зеленского. Петицию подписали более восьми тысяч человек. Но чтобы лидер обратил внимание на это требование, нужно 25 тысяч подписей.

Недавно Владимир Зеленский, чей рейтинг на данный момент составляет всего 36%, сделал заявление. Он уверен, что в скором времени Украина сможет преодолеть все проблемы. Кроме того, президент объяснил трудности в стране 2020-м годом.

"Друзей у нас мало. Мы все преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный", – приводит слова Зеленского УНН.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, недавно Юлия Тимошенко сказала, что вскоре люди поймут, как их обманули во время выборов в 2019 году. Она беспокоится за страну, которая импортирует на данный момент практически все необходимое.

Автор: 9 июля 2020, 17:30 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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