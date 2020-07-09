На Украине создали петицию об отставке Зеленского

В материале говорится о том, что за несколько дней до второго тура выборов Владимир Зеленский пообещал соотечественникам никогда не нарушать закон, если он займет пост главы страны. А в противном случае немедленно подать в отставку.
Однако недавно стало известно, что лидер документально не известил об огромной сумме, которую выручил от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Зеленский нарушил закон о противодействии коррупции.
Петиция об отставке президента появилась накануне на его официальном сайте. Чтобы Владимир Зеленский обратил внимание на документ, он должен собрать 25 тысяч подписей. Пока голоса отдали 6 460 украинских граждан. Итоги подведут через 92 дня.
В начале июля СМИ сообщили о падении рейтинга главы страны. Число жителей Украины, которые одобряют деятельность Владимира Зеленского, за месяц снизилось до 36%. Доля тех, кому не нравится работа президента, составила 52%. Остальные респонденты воздержались от ответа.
Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" с 24 июня по 28 июня 2020 года. Мнение о лидере высказали две тысячи совершеннолетних украинских граждан из различных регионов страны. Статистическая погрешность не превысила 2,2%.
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