От Зеленского потребовали разобраться с излучением 5G

Граждане Украины составили петицию на имя президента Владимира Зеленского с требованием запретить внедрение в стране технологии связи 5G из-за "крайне негативного влияния на здоровье", передает Life. Требование было оставлено на официальном портале главы государства и успело собрать свыше 25 тысяч подписей. В связи с этим президенту Украины придется рассмотреть петицию.
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Дочь не хочет рожать
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Чувство вины
Хочу быть с женатым
Вам нужны только деньги?