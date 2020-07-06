От Зеленского потребовали разобраться с излучением 5G

Граждане Украины составили петицию на имя президента Владимира Зеленского с требованием запретить внедрение в стране технологии связи 5G из-за "крайне негативного влияния на здоровье", передает Life. Требование было оставлено на официальном портале главы государства и успело собрать свыше 25 тысяч подписей. В связи с этим президенту Украины придется рассмотреть петицию.