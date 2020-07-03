Экс-депутат Рады: Украина боится возвращения Донбасса

Экс-депутат Верховной рады рассказал о страхах украинских властей. Мир на Донбасс придет нескоро.



1 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. "Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи", – заявил экс-депутат Рады.



По мнению Мураева, страх Киева заключается в том, что после возвращения жителям Донбасса придется выплачивать пенсии, выделять средства на восстановление разрушенных территорий. Также власти боятся, что придется возбуждать уголовные дела против "преступников" и решить, кто же на самом деле "герой". По словам экс-депутата, сложившаяся ситуация не изменится до тех пор, пока ведется внешнее управление страной.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Жители восточных регионов Украины поддержали создание Луганской и Донецкой народных республик после переворота в Киеве в феврале 2014 года. С того момента начался вооруженный конфликт между повстанцами и украинской армией, который длится по сей день. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13 тысяч человек.

Евгений Мураев ранее заявлял, что президент Владимир Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, потому что в стране продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. Экс-депутат подчеркивает, что во многом это происходит вследствие нереализации своих предвыборных обещаний президентом Зеленским, сообщает РИА ФАН.