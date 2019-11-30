"Нарушение закона": Соловьев жестко поставил на место Киев

Ведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" напомнил, с чего началась гражданская война в Донбассе. Он подчеркнул, что рано или поздно сторонам конфликта придется сесть за стол переговоров лицом к лицу друг к другу.

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