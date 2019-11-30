"Нарушение закона": Соловьев жестко поставил на место Киев

Переговоры лидеров стран нормандской четверки запланированы на 9 декабря. Многие эксперты возлагают большие надежды на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что найти выход из кризиса в Донбассе можно только путем переговоров непосредственных участников конфликта.
Ни Франция, ни Германия, ни Россия в их число не входят. "Нормандский формат нормандским форматом, но суть происходящего на Украине – это отношения между людьми, которые пришли к власти в Киеве в результате переворота на Майдане и людьми, которые этот переворот не приняли", – в разговоре с "Дни.ру" подчеркнул Владимир Соловьев.
Гражданская война на Украине началась после того, как мирные жители Донбасса стали жертвами политических амбиций политиков в Киеве. "Они подверглись агрессии со стороны неправедно используемых украинских войск в нарушении Конституции Украины под руководством непонятного человека по фамилии Турчинов, который занимал должность, не прописанную в Конституции Украины. Так что это все было нарушение закона", – вынес вердикт ведущий.
Приняты официальные границы ДНР. pic.twitter.com/lOHd5lYiPg— Андрей���� (@AmberAndrey) November 29, 2019
И для того, чтобы наконец прекратить кровопролитие представители Донецка и Луганска и представители Киева в какой-то момент все же должны сесть за стол переговоров, заключил Владимир Соловьев. Пока же украинские политики пытаются делать вид, что разрешить кризис можно беспочвенными обвинениями в адрес России, постоянными требованиями и бесконечными жалобами западным странам.
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