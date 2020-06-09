Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха

Лукашенко привык общаться с подчиненными грубо, считает эксперт. Долгое время такой стиль руководства нравился старшему поколению, но молодежь президентом недовольна, отметил Суздальцев. "С их точки зрения, какая-то банда из 1990-х годов окопалась во главе государства и теперь всех посылает и со смехом говорит, что никому страну не отдаст", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
Суздальцев не исключил повторения в республике событий 2010 года, когда протесты оппозиции после президентских выборов были подавлены силой: одни получили увечья, другие – сроки. Сейчас Лукашенко обезумел от страха, объяснил эксперт поведение белорусского лидера.
Тем не менее возможность революции в республике политолог отмел. Лукашенко будет держаться за власть мертвой хваткой, а в массовых протестах может обвинить Россию, предположил эксперт.
Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Конкуренцию Александру Лукашенко составят 14 кандидатов, в том числе бывший дипломат Валерий Цепкало, которого глава государства обозвал "хряком", а также "шелудивый" блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико.
Для выдвижения кандидатом на выборах президента Белоруссии – 2020 необходимо собрать 100 тысяч подписей. Накануне в штабе Цепкало объявили, что дипломат заручился необходимой поддержкой.
Сегодня в поликлинике сдавала кровь. Медсестра слёзно умоляла подписаться за Лукашенко. Бедняге нужно каждый день собирать минимум 5 подписей, а то премии лишат.— Bosonogiy Gen (@splendidisola) June 3, 2020
Б- Беларусь.
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