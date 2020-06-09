Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха

В преддверии президентских выборов белорусский лидер Александр Лукашенко ведет себя все более вызывающе. Одного из оппонентов он назвал "хряком", другого – "шелудивым". Оскорбления в адрес соперников сочетаются с грозными заявлениями о готовности дать отпор протестующим. Поведение главы государства объяснил политолог Андрей Суздальцев.



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