Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Александр Лукашенко не устает говорить о братских отношениях с Россией. Но реальные дела белорусского лидера зачастую полностью противоречат его публичной риторике. Называя себя главным союзником Москвы, глава соседнего государства за шесть лет так и не признал воссоединение Крыма с Россией. Почему Лукашенко отказался это делать?



На днях белорусский лидер фактически обвинил Кремль в захвате Крыма. Упоминать Россию он не стал, но было очевидно, что претензии высказывались Москве. "Разрушили Украину, оттяпали часть территории", – заявил Лукашенко.



Первая причина отказа признать российский Крым в том, что белорусский лидер хоть и декларирует приверженность союзу с Москвой, но в реальности проводит многовекторную политику, хотя и более осторожную, чем украинские власти до 2014 года. "И нашим и вашим" – в соответствии с этим принципом Лукашенко действует все годы президентства.

Бить горшки с Москвой белорусский лидер не хочет, в то же время старается по максимуму использовать неплохие отношения с украинским руководством. За годы войны в Донбассе товарооборот между двумя странами ежегодно растет на 16-20% – Незалежная является одним из основных рынков сбыта для белорусских предприятий.

Несмотря на миротворческую риторику Лукашенко и его призывы к окончанию войны, белорусский лидер сделал немало для того, чтобы огонь конфликта не утихал. Ни для кого не секрет, что все годы войны Белоруссия исправно поставляет горюче-смазочные материалы, военное снаряжение и комплектующие для украинской армии.

В Донбассе ВСУ активно использует противотанковый ракетный комплекс "Скиф". Украина разработала его совместно с Белоруссией. А принадлежащий бывшему президенту Петру Порошенко автоконцерн "Богдан" наладил сборку грузовиков в Минске.

В общем, кому война, а кому мать родна. Жертвовать выгодной кооперацией с украинской властью ради российского Крыма белорусский лидер не намерен.

Еще одна причина – признав российский Крым, Лукашенко рискует окончательно испортить отношения с Западом. В ЕС и США к белорусскому лидеру давно приклеился нелестный ярлык последнего диктатора Европы.

Последние два года Лукашенко изо всех сил старается поправить свой имидж на Западе. В Минск зачастили европейские и американские чиновники – белорусский лидер принимал их с показательным радушием.

В феврале этого года Минск с официальным визитом посетил госсекретарь США Майк Помпео. Впервые в белорусской столице побывал американский чиновник столь высокого ранга. После этого Лукашенко констатировал улучшение отношений с Западом. Визит вызвал озабоченность в Москве. Белорусский лидер парировал быстро: дескать, сами разберемся, с кем дружить.

Политическая оттепель с Западом дает свои плоды. Американцы после долгого перерыва возвращают посольство в Минск, а депутаты Европарламента в мае согласились на упрощение визового режима с Белоруссией.

Признание Крыма моментально завершит "медовый месяц" между Минском, Вашингтоном и Брюсселем. Для Александра Лукашенко это будет означать резкое сужение пространства для геополитических маневров между Западом и Востоком.

Признав воссоединение Крыма с Россией, белорусский лидер окончательно станет нерукопожатным в Вашингтоне и европейских столицах. А просидеть в президентском кресле Лукашенко планирует еще минимум пять лет.

Резкое ухудшение отношений с Западом сделает движение Белоруссии на Восток безальтернативным, что приведет к созданию не виртуального, а реального Союзного государства. Это еще одна причина, почему Лукашенко отказывается признавать российский суверенитет над Крымом.

Скорее всего, в новых политических реалиях положение белорусского лидера резко ухудшится: из полновластного президента хоть и небольшой, но независимой страны, он превратится в рядового чиновника, который будет вынужден подчиняться воле руководства Союзного государства. Самому же Лукашенко "порулить" вряд ли дадут.

Вероятно, белорусский лидер мог бы признать Крым, если бы ему гарантировали высокий статус, а то и лидерство в Союзном государстве. Ради такого повышения мнением Запада можно пренебречь. Судя по всему, таких гарантий Лукашенко не дают.

Таким образом, вопрос признанения Крыма для белорусского лидера во многом зависит от его личного политического будущего в составе Союзного государства. Лукашенко давно продемонстрировал, что своей политикой преследует исключительно корыстные интересы. Пока он не будет уверен, что получит в Союзном государстве еще больше власти, подвижек в вопросе статуса полуострова со стороны Минска можно не ждать.