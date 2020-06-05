Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину

Белоруссию Александр Лукашенко назвал "единственной постсоветской страной, не видавшей горя". Себе в заслугу он поставил сохранение в республике безопасности и стабильности.
Постсоветское пространство, со слов Лукашенко, разрывают на части. Он предусмотрительно не стал упоминать Россию, однако очевидно, что претензии высказал Москве. "Украину разрушили, оттяпали часть территории", – сказал президент соседней республики, имея в виду присоединение Крыма к России.
Вину Кремля Лукашенко разглядел и в молдавских событиях. Страна фактически разделена на две части – Приднестровье и западная часть, заявил белорусский лидер. Вспомнил президент также о Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Силовое подавление народных волнений в республиках Средней Азии Лукашенко расценил позитивно. "Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим", – добавил он.
Лукашенко не признает воссоединение Крыма с Россией. В прошлом году во время традиционной большой пресс-конференции он попытался оправдаться за такой демарш.
Белорусский лидер напомнил, что подписывал Будапештский меморандум, который гарантирует территориальную целостность Украины. Вопрос Крыма и Донбасса не раз обсуждался с президентом России, заметил Лукашенко.
В щекотливом вопросе статуса полуострова Лукашенко пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, официально не признает Крым российским, с другой – соглашается с уходом региона из состава Украины де-факто. В интервью журналистам из Незалежной он напомнил, что Киев отдал полуостров без боя.
Лукашенко на вопрос «Крым вернет Россия?»: Я не знаю, но мне кажется, нет. Я верю, как это говорит президент [Путин], вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это консенсус в российском обществе. Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму pic.twitter.com/DEABQVWyXU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 26, 2019
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