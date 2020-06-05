Коронавирус в России Санкции Коронавирус в Москве Крым Парад Победы

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Пятница
5 июня
Лента новостей
13:21
Лжехирург из Краснодара впала в кому
13:11
Есть погибший: в жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв
13:02
"Кошмар": поющая Бузова крупно опозорилась (видео)
13:00
Наталья Бочкарева из "Счастливы вместе" взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина
12:57
В Башкирии похвастались поимкой чупакабры
12:54
Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием тяжелобольной Калашниковой
12:52
Заявлено об опасности кондиционеров во время пандемии коронавируса
12:51
Известный актер пошел ради сына на крайние меры
12:43
Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину
12:40
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
12:36
"Юльчонка больше нет": убитый горем ведущий сообщил о смерти жены
12:25
Дети Пересильд и Учителя отпраздновали дни рождения в условиях карантина
12:21
"Ограничиваю себя": перенесший операцию Шура пожаловался на проблемы
12:19
"Дочь меня не слушает": Лазарев рассказал о трудностях с воспитанием детей
12:15
"Здесь разберут по косточкам": Рапунцель из "Дома-2" назвала реалити-шоу школой жизни
12:10
Волочкова отправила Фоменко в лечебницу
12:05
В России создают винтовку с рекордной дальностью стрельбы
11:49
"Пять тысяч наличными Алле не нужны": участник "Дома-2" планирует арендовать замок Пугачевой
11:48
Изуродованная пластикой звезда "Твин Пикс" Лара Флинн Бойл впервые за долгое время попалась папарацци
11:36
Газманов в самоизоляции устроил пьяную оргию с девушками и парнями
11:32
В Греции заявили о готовности войны с Турцией
11:14
"Зазвездил" и отказался выступать для детей: от Юлиана отвернулись близкие
11:14
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
11:14
Подавшая на развод Пелагея перестала быть похожей на себя
11:13
Под Москвой у сотрудника института нашли незаконный арсенал
11:10
Трешка в центре Москвы: экс-супруга продает квартиру Григорьева-Апполонова
11:07
Роман Маякин рассказал о расставании с женой: Да, у меня в приоритете иду я
10:42
Дерзкий угон машины на глазах хозяйки попал на видео
10:38
Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 8 726 человек
10:34
"Это невозможно опровергнуть": Билл Гейтс впервые высказался насчет теории о чипировании людей
10:20
Израиль атаковал сирийскую армию
10:02
Жена отказалась исправлять Александра Малинина
10:00
"Выглядит молодо и стройно": Валерия в спортивном наряде вызвала восхищение
10:00
Один шашлык на двоих: жена Антона Макарского рассказала о безденежье
09:52
Больше не наливать: специалисты занимаются Пьехой после алкогольного угара
09:46
"Начать уважать себя": россиян призвали дать ответ японцам
09:33
"Кем ее только не называли": Александр Домогаров откровенно о любимой женщине
09:27
В ДТП с автобусом в Москве пострадали люди
09:19
"Так похожи!": сестра Димы Билана поразила красотой
09:15
В Японии призвали отобрать у России Курильские острова
09:07
Разлив топлива в Норильске сняли из космоса
08:48
"Совсем днище": странным словам Лукашенко о хряке нашли скандальное объяснение
08:44
Стало известно о тяжелой болезни Эмина Агаларова
08:31
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения
08:18
Озвучена вероятная причина разлива топлива в Норильске
06:38
Бородина подвергла детей опасности
04:23
Кейт Миддлтон шокирована подлым предательством друга
02:08
Покинувший Москву футболист Тарасов скучает по дочкам
01:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июня 2020 года
00:19
Боня похвасталась навыками сантехника: Настоящая русская баба
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На "Евровидение-2021" отправляют нового участника от России
"Скотина, тварь!": отборная площадная матерщина Пьехи в прямом эфире возмутила народ
Валерия в ярости из-за разборок Пригожина
Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину
Миронов заявил о бедственном положении артистов театра: Мне не смешно
У Аллы Пугачевой в паспорте оказалась другая фамилия
Политика
Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину

Лукашенко о российском Крыме: Оттяпали, разрушили Украину

Александр Лукашенко. Фото:Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Белорусский лидер Александр Лукашенко бросил еще один камень в огород России. Глава государства фактически обвинил Кремль в захвате Крыма.
прочитано 707 раз

Белоруссию Александр Лукашенко назвал "единственной постсоветской страной, не видавшей горя". Себе в заслугу он поставил сохранение в республике безопасности и стабильности.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!

Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Постсоветское пространство, со слов Лукашенко, разрывают на части. Он предусмотрительно не стал упоминать Россию, однако очевидно, что претензии высказал Москве. "Украину разрушили, оттяпали часть территории", – сказал президент соседней республики, имея в виду присоединение Крыма к России.

Вину Кремля Лукашенко разглядел и в молдавских событиях. Страна фактически разделена на две части – Приднестровье и западная часть, заявил белорусский лидер. Вспомнил президент также о Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Силовое подавление народных волнений в республиках Средней Азии Лукашенко расценил позитивно. "Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим", – добавил он.

Лукашенко не признает воссоединение Крыма с Россией. В прошлом году во время традиционной большой пресс-конференции он попытался оправдаться за такой демарш.

Белорусский лидер напомнил, что подписывал Будапештский меморандум, который гарантирует территориальную целостность Украины. Вопрос Крыма и Донбасса не раз обсуждался с президентом России, заметил Лукашенко.

В щекотливом вопросе статуса полуострова Лукашенко пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, официально не признает Крым российским, с другой – соглашается с уходом региона из состава Украины де-факто. В интервью журналистам из Незалежной он напомнил, что Киев отдал полуостров без боя.

Автор: 5 июня 2020, 12:43 Источник: "ПолитНавигатор"

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор Рыбаков
Ответить
Александр Гргорьевич почул запах неприятности!
Светлячок
Ответить
Очень хочется что бы Лукашенко переизбрали! Такую чушь постоянно несет, режет <цензура> на котором сидит и т.д.
Alexander Gerdt
Ответить
Крым сможет вернуть Украине Китай или блок НАТО
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Лукашенко отправил в отставку правительство Белорусии
Белорусский политик предсказал поражение Лукашенко во втором туре выборов
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием тяжелобольной Калашниковой
Известный актер пошел ради сына на крайние меры
"Юльчонка больше нет": убитый горем ведущий сообщил о смерти жены
"Ограничиваю себя": перенесший операцию Шура пожаловался на проблемы

Проишествия

Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Сериалы

Наталья Бочкарева из "Счастливы вместе" взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина

Артистка показала кадр с фотосессии
Шоу-бизнес

Волочкова отправила Фоменко в лечебницу

Балерина вызвалась оплатить лечение мужчины
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июня 2020 года

Что произошло за сутки
Коронавирус

Заявлено об опасности кондиционеров во время пандемии коронавируса

Вирусолог предупредил о рисках использования таких устройств

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения
Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам на корте
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+