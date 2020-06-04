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Политика
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый

Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый

Александр Лукашенко, выборы президента Белоруссии. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко крайне эмоционально высказался о своем оппоненте на предстоящих президентских выборах Валерие Цепкало. Белорусский лидер позволил себе оскорбления в адрес бывшего дипломата.
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На представлении нового состава правительства Александр Лукашенко вновь упражнялся в искусстве красноречия. Особенно досталось его оппоненту по президентской гонке Валерию Цепкало.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Главу государства задели слова бывшего дипломата, который рассказал, что Лукашенко понравился его бабушке потому, что знал, сколько поросят может родить свиноматка. Но Цепкало сам позже поддержал новое руководство, напомнил президент.

Лукашенко пригрозил бывшему дипломату публикацией компромата. "Наглец, такой чистый и пушистый", – возмутился белорусский лидер.

Это уже не первый раз, когда Александр Лукашенко позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес оппонента. Ранее он назвал блогера Сергея Тихановского "шелудивым". А экс-банкира Виктора Бабарико глава государства пообещал оставить без работы.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Наряду с Александром Лукашенко побороться за высший государственный пост намерены 14 кандидатов.

Белорусский лидер может проиграть выборы, если на участках для голосования будут независимые наблюдатели, считает политик Лев Марголин. Для огранизации честных выборов нужно 60 тысяч активистов, подсчитал он.

Автор: 4 июня 2020, 21:44

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