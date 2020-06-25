Депутат из партии Зеленского высказалась за кастрацию граждан

Депутат от основанной президентом Украины Владимиром Зеленским партии "Слуга народа" выступила за стерилизацию граждан. Галина Третьякова, занимающая пост председателя комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, заявила, что такие люди рожают детей, чтобы получить больше помощи от государства.
По словам Третьяковой, у таких граждан рождаются "некачественные" дети. В свою очередь они тоже претендуют на материальную помощь подобно родителям. С соответствующими заявлениями политик выступила в мае на вебинаре Киевской школы экономики.
В своих суждениях она апеллировала к опыту Великобритании в эпоху Маргарет Тэтчер и Сингапура времен Ли Куан Ю. Последний поддерживал стерилизацию женщин, не имеющих высшего образования. Третьякова уверена, что безработные люди ведут недостойную жизнь.
Высказывания политика вызвали широкий общественный резонанс. Федерация профсоюзов Украины потребовала немедленной отставки депутата, отметив, что ее позиция является антисоциальной и антигуманной.
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