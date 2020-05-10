Повар ответил на вопрос о гастрономических пристрастиях Путина

Бывший гендиректор комбината питания "Кремлевский" Игорь Бухаров рассказал о президентском столе. Шеф-повар ответил на вопрос о гастрономическим пристрастиях Владимира Путина.

Президент Федерации рестораторов и отельеров поведал, что пища для главы страны готовится на специальной кухне Федеральной службы охраны или в присутствии санитарного врача. Все продукты, которые должны попасть на стол Владимира Путина, проверяют в специальных лабораториях.

На вопрос, есть ли у президента России какие-либо предпочтения в еде, Игорь Бухаров не смог однозначно ответить. "Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях", – уточнил он.

Также Игорь Бухаров отметил, что иногда на президентской кухне случаются форс-мажоры. Продукты, которые имеют сертификаты соответствия, могут не пройти в проверку в лаборатории. В таком случае специалистам приходится срочно вносить коррективы в меню, передает РИА Новости.

Накануне, 9 мая, президент России поздравил граждан с Днем Победы. Из-за пандемии коронавируса по всей стране были отменены массовые мероприятия. Владимир Путин пообещал, что шествие "Бессмертного полка" и парад на Красной площади состоятся, когда ситуация в стране станет безопаснее.