Зеленский нанес последний удар умирающей Украине

Зеленский оказался одноразовым политическим проектом, при нем иностранцы окончательно получили в свои руки нити управления страной, констатировала политик. По ее мнению, за прошедший год президент не сделал для Украины ничего хорошего.
"Самое главное и основное антидостижение Зеленского за год – при нём окончательно колонизирована страна", – сказала Бондаренко в эфире телеканала "НАШ".
Впрочем, похвалить украинского лидера все же есть за что. По словам Бондаренко, на Украине нет новых политических заключенных. В то же время старые по-прежнему подвергаются давлению государства, констатировала политик.
Рейтинг Владимира Зеленского за последние месяцы резко упал. Сейчас президента поддерживают менее половины украинцев. Наибольшее возмущение вызвал инициированный главой государства скандальный законопроект о переводе сельскохозяйственных земель в частные руки.
Подконтрольная главе государства Верховная рада приняла документ 31 марта. Во вторник, 28 апреля, Владимир Зеленский подписал документ, назвав его "историческим для всех украинцев".
Свободный земельный рынок должен заработать 1 октября текущего года, заявил Владимир Зеленский. С молотка планируется пустить 40 миллионов гектаров угодий. Украинцы опасаются, что земли скупят крупные транснациональные корпорации.
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