Украина окончательно превратилась в колонию Запада и утратила остатки национального суверенитета. О неутешительных итогах первого года президентства Владимира Зеленского рассказала экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.



Зеленский оказался одноразовым политическим проектом, при нем иностранцы окончательно получили в свои руки нити управления страной, констатировала политик. По ее мнению, за прошедший год президент не сделал для Украины ничего хорошего.



"Самое главное и основное антидостижение Зеленского за год – при нём окончательно колонизирована страна", – сказала Бондаренко в эфире телеканала "НАШ".

Впрочем, похвалить украинского лидера все же есть за что. По словам Бондаренко, на Украине нет новых политических заключенных. В то же время старые по-прежнему подвергаются давлению государства, констатировала политик.

Рейтинг Владимира Зеленского за последние месяцы резко упал. Сейчас президента поддерживают менее половины украинцев. Наибольшее возмущение вызвал инициированный главой государства скандальный законопроект о переводе сельскохозяйственных земель в частные руки.

Подконтрольная главе государства Верховная рада приняла документ 31 марта. Во вторник, 28 апреля, Владимир Зеленский подписал документ, назвав его "историческим для всех украинцев".

Свободный земельный рынок должен заработать 1 октября текущего года, заявил Владимир Зеленский. С молотка планируется пустить 40 миллионов гектаров угодий. Украинцы опасаются, что земли скупят крупные транснациональные корпорации.