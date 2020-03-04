Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения

Ко второму чтению законопроекта о поправках в федеральный бюджет Госдума определит пять регионов с убылью населения, которые могут стать драйвером развития экономики. Об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



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