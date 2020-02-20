"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео

Не успел российский лидер начать свое выступление, как его микрофон неожиданно "зафонил". Столкнувшись с неполадкой техники, Владимир Путин не растерялся. Образовавшуюся паузу он решил разбавить шуткой. "Испугались", – не то вопросительно, не то утвердительно заметил президент.
Через несколько секунд микрофон заработал, и Владимир Путин продолжил выступление. В своей речи он обозначил главные приоритеты в работе ФСБ на 2020 год, передает РИА Новости. Ими были названы борьба с криминалом в стратегически важных областях отечественной экономики, а также противостояние терроризму.
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