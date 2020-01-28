"Сколько гонору": Украину подняли на смех за претензии к Италии

Пользователи Сети назвали неожиданную причину. по которой представители украинского посольства в Риме были вынуждены выступить с нелепым и скандальным требованием к итальянскому каналу. Претензии у украинцев возникли из-за прозвучавшего в эфире исторического названия земель, сейчас занятых Незалежной.

В эфире программы L’Eredita на итальянском канале RAI ведущий напомнил зрителям о том, что вторым названием Украины является Малая Россия, очевидно имея ввиду историческое именование этих земель – Малороссия. Украинские дипломаты сочли этот повод достойным того, чтобы не просто возмутиться, но и направить руководству телеканала официальную претензию.

В свое письме работники посольства пожаловались на то, что термин исторический термин Малороссия является оскорбительным по отношению к их стране. Более того, они попытались убедить руководство канала в том, что это слово является "старым пропагандистским инструментом советского КГБ", при помощи которого российские власти якобы хотят фальсифицировать историю и оправдать свою агрессию против Украины.

Также дипломаты на голубом глазу заявили, что этот термин использовали только русские для оправдания своих имперских притязаний, а сами же украинцы так никогда свою землю не именовали. В посольстве, судя по всему, забыли, что в конституции Орлика, которая почитается на современной Украине как едва ли не религиозная святыня, говорится о малороссийском народе и о Малой Руси.

Богдан Хмельницкий также неосмотрительно именовался гетманом малороссийским обеих сторон Днепра и воск Запорожских, передает портал "Политнавигатор". Возможно, и Филиппу Орлику, и Богдану Хмельницкому грозит гнев украинских властей, когда они выяснят эти щекотливые обстоятельства.

Это наверняка вызовет шквал шуток и издевок со стороны пользователей Сети. Впрочем, и сейчас у комментаторов есть веские основания для того, чтобы поднять украинские власти на смех.

"Комплексы, комплексы недозалежных. Прямо даже жалко ущербных, но ведь сколько гонору-то, аж теперь итальянцы должны будут извиняться", – заметил один из них. Еще один пользователь заметил, что, возможно, украинские дипломаты и сами понимают всю нелепость своих претензий, однако вынуждены выставлять себя на посмешище по независящим от них причинам. "Если они этого не ляпнут,то на завтра окажутся вместо Рима в Киеве. А ведь им так не хочется возвращаться в украинский "рай", – объяснил он.

