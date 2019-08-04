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Политика

Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов

Фото: www.globallookpress.com
Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал ввести уголовную ответственность за призывы к незаконным акциям протеста. Так парламентарий прокомментировал минувшие провокационные митинги в Москве. 
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Кампания либералов в Мосгордуму провалилась. Избирательная комиссия вскрыла факт фальсификации избирательных документов и отказала выдвиженцам в регистрации. Однако вместо обращения в суд сторонники Алексея Навального устроили провокационные акции протеста, призывы к которым звучали задолго до решения избиркома.

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Опровергнуть факт рисовки организаторы незаконных митингов, очевидно, не могут. Складывается впечатление, что кампания в Мосгордуму изначально была ширмой для протестной активности.

Несанкционированные акции проводилась с 14 июля по 3 августа в Новопушкинском сквере, у зданий мэрии и Мосгоризбиркома, на Тверской улице и Трубной площади. Провокацию 27 июля Следственный комитет России квалифицировал как массовые беспорядки. Заведено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса.

Почти все зачинщики протеста, Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и т.д., получили от 7 до 30 суток административного ареста. На свободе осталась только Любовь Соболь, которая отделалась штрафом. 

За сотрудницей Навального тянется длинный шлейф из сомнительных делишек. Помимо призывов к участию в незаконных акциях, Соболь несколько раз оказывала сопротивление сотрудникам правопорядка, сбегала из ОВД, а также была уличена в фальсификации подписей избирателей. Не исключено, что по совокупности нарушений скандалистку привлекут и к уголовной ответственности. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Евгений Федоров, комментируя ситуацию, заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности сторонников Навального, пытающихся устроить массовые беспорядки в Москве. Спланированные заранее провокации несут угрозу безопасности москвичам и гостям города. 

Это не первый раз, это уже устоявшаяся линия поведения сторонников Навального, подчеркнул депутат. "Между разными организаторами, понятно, что они совместно координируют между собой действия. Это установлено, это даже не надо специально устанавливать, это достаточно очевидно публично проходит", – цитирует парламентария издание "Инфореактор"

По его словам, если бы была введена уголовная ответственность, уже сегодня в отношении нескольких десятков людей можно было бы доказать, что они связаны между собой. "А значит – они бы оказались за решеткой, и сразу бы все незаконные акции завершились, – уверен законодатель.

Федоров пояснил, что под организованной группой он подразумевает факт договоренности между организаторами незаконной акции, возможно, получение денег за организацию мероприятия. По словам депутата, это легко установить следственным путем. 

По версии правоохранительных органов, за последние годы через ФБК прошли транши от неизвестных спонсоров на сумму более миллиарда рублей. Следственный комитет инициировал проверку.

Отметим, на вчерашней акции в Москве задержали несколько сотен человек. Организаторы и провокаторы на местах, как и 27 июля, призывали к агрессивным действиям против сотрудников полиции и массовым нарушением общественного порядка. Несколько правоохранителей получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Автор: 4 августа 2019, 18:23

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