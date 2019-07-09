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Политика

Володин: Президент России дает грузинским властям шанс образумиться

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Отказом вводить санкции президент России Владимир Путин дает шанс властям Грузии образумиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого введение экономических ограничений поддержали все фракции нижней палаты. 
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"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что во вторник, 9 июля, Дума поддержала введение санкций в отношении Грузии. "Мы, представители народа России, им такого шанса не даем. А он (президент. – Прим. ред.) им шанс дает - образумиться", – цитирует председателя нижней палаты ТАСС.

Оскорбления в адрес нашей страны, ее граждан и президента недопустимы, уверен Володин. Ранее, говоря о возможных санкциях, спикер пояснил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и воды, а также на перечисление денежных средств.

Все это вместе с туристическим потоком дает Грузии прирост валового внутреннего продукта на уровне 10%, отметил спикер Госдумы.

Говоря о возможности введения санкций, Владимир Путин отметил, что не стал бы этого делать из уважения к народу Грузии. "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто", – прокомментировал президент выходку грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил его в прямом эфире.

Напомним, ситуация в Грузии резко обострилась в конце июня. Местные радикалы напали на делегацию российских законодателей, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Автор: Иван Поляков9 июля 2019, 17:47

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