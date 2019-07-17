Фракции Госдумы одобрили инициативу Володина об усилении роли парламента

Представители фракций нижней палаты прокомментировали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить функции парламента при формировании правительства. Такие изменения назрели, но базовые нормы и принципы Конституции должны оставаться неизменными, подчеркнули законодатели.

Выдвинутые спикером Госдумы инициативы вызовут живую дискуссию среди политиков и экспертов, уверен вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Комментируя предложение Володина повысить роль нижней палаты в формировании правительства, законодатель отметил, что учет мнения депутатов "позволит нести определенную долю ответственности парламента при таком назначении".

"Мы сегодня заслушиваем отчет правительства, отчет отдельных министров, и очень важно не просто его заслушать и принять к сведению, но и дать принципиальную оценку работы того или иного ведомства", — сказал единоросс в беседе с парламентскими журналистами.



Озвученные Володиным изменения назрели, уверен Неверов. О фудаментальных изменениях государственного механизма речи не идет, подчеркнул глава фракции "ЕР". "У нас президентская форма правления. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", – отметил он.

Предложение усилить роль парламента при формировании состава правительства Неверов считает правильным. Но решение в любом случае остается за президентом, добавил законодатель.

"Важно подчеркнуть – и об этом сказал Вячеслав Володин: базовые конституционные принципы и нормы неизменны, но в реальной современности некоторые положения могут, конечно, изменяться, и в первую очередь это связано с эпохой цифровизации, когда необходима максимальная конституционная защита прав граждан. И это требует дополнительного обсуждения", – резюмировал депутат.

Со спикером Госдумы солидарен и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Инициативы председателя нижней палаты он назвал продуктивными и перспективными.

"Статья председателя Госдумы задает верное направление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать", – цитирует парламентария РИА Новости.

Миронов выразил уверенность, что парламентарии способны активнее участвовать в формировании кабинета министров. Он согласился с Володиным, что это позволит повысить ответственность и ответственность в работе исполнительной власти. Поддержал лидер "Справедливой России" и инициативу спикера наполнить закрепленный в Конституции принцип социального государства конкретным правовым содержанием.

К усилению роли парламента призывают и в КПРФ. Фракция Компартии готова обсуждать предложения Вячеслава Володина, заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.

"Статья председателя Государственной Думы заслуживает внимания самого широкого круга людей. Материал, безусловно, дискуссионный и в чем-то острый", – сказал депутат "Парламентской газете".

При этом он отметил, что красной нитью через всю статью проходит тема социального государства. Для КПРФ это важно, подчеркнул Мельников.

Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" была опубликована статья Вячеслава Володина "Живая Конституция развития". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского корпуса.

"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.

Базовые ценности и нормы основного закона неизменны, подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовой потенциал.