Фракции Госдумы одобрили инициативу Володина об усилении роли парламента

Выдвинутые спикером Госдумы инициативы вызовут живую дискуссию среди политиков и экспертов, уверен вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Комментируя предложение Володина повысить роль нижней палаты в формировании правительства, законодатель отметил, что учет мнения депутатов "позволит нести определенную долю ответственности парламента при таком назначении".
"Мы сегодня заслушиваем отчет правительства, отчет
отдельных министров, и очень важно не просто его заслушать и принять к
сведению, но и дать принципиальную оценку работы того или иного ведомства", —
сказал единоросс в беседе с парламентскими журналистами.
Озвученные Володиным изменения назрели, уверен Неверов. О фудаментальных изменениях государственного механизма речи не идет, подчеркнул глава фракции "ЕР". "У нас президентская форма правления. Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", – отметил он.
Предложение усилить роль парламента при формировании состава правительства Неверов считает правильным. Но решение в любом случае остается за президентом, добавил законодатель.
"Важно подчеркнуть – и об этом сказал Вячеслав Володин: базовые конституционные принципы и нормы неизменны, но в реальной современности некоторые положения могут, конечно, изменяться, и в первую очередь это связано с эпохой цифровизации, когда необходима максимальная конституционная защита прав граждан. И это требует дополнительного обсуждения", – резюмировал депутат.
Со спикером Госдумы солидарен и глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Инициативы председателя нижней палаты он назвал продуктивными и перспективными.
"Статья председателя Госдумы задает верное направление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать", – цитирует парламентария РИА Новости.
Миронов выразил уверенность, что парламентарии способны активнее участвовать в формировании кабинета министров. Он согласился с Володиным, что это позволит повысить ответственность и ответственность в работе исполнительной власти. Поддержал лидер "Справедливой России" и инициативу спикера наполнить закрепленный в Конституции принцип социального государства конкретным правовым содержанием.
К усилению роли парламента призывают и в КПРФ. Фракция Компартии готова обсуждать предложения Вячеслава Володина, заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников.
"Статья председателя Государственной Думы заслуживает внимания самого широкого круга людей. Материал, безусловно, дискуссионный и в чем-то острый", – сказал депутат "Парламентской газете".
При этом он отметил, что красной нитью через всю статью проходит тема социального государства. Для КПРФ это важно, подчеркнул Мельников.
Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" была опубликована статья Вячеслава Володина "Живая Конституция развития". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского корпуса.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.
Базовые ценности и нормы основного закона неизменны, подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовой потенциал.
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