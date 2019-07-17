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Политика

"Живая Конституция": Володин предложил повысить эффективность основного закона

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
Необходимо оценить потенциал развития Конституции России и дальнейшего повышения ее эффективности. Об этом говорится в статье спикера Госдумы Вячеслава Володина "Живая Конституция развития", опубликованной в "Парламентской газете". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать дисбаланс власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства. 
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Время не стоит на месте, перед страной возникают новые вызовы и задачи, требующие эффективного решения, отметил спикер Госдумы. "Поэтому и необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции", – сказал Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Базовые ценности и нормы основного закона неизменны, подчеркнул председатель нижней палаты. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовой потенциал.

Такой подход, отметил Володин, полностью соответствует широко распространенной в мире доктрине "живой Конституции". На необходимость ее реализации постоянно указывает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, напомнил спикер Госдумы.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Володин подчеркнул, что парламент представляет интересы всех граждан стран и законодательно определяет оптимальные формы реализации принципов основного закона.

"Задача исполнительной власти на практике реализовать эти сформулированные представителями народа и установленные законом механизмы достижения конституционных целей. В свою очередь – под парламентским контролем", – отметил спикер Госдумы в своей статье.

Настройка баланса властей должна повысить качество взаимодействия парламента и правительства, улучшить согласованность работы государственного механизма, подчеркнул Володин. "Качество демократического правления, которое, в свою очередь, как раз и необходимо для максимально полной реализации прав и конституционных основ", – сказал председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com

По его словам, российская конституционная модель уже развивается по этому пути. Он напомнил о изменениях в основной закон в 2008 году, когда была установлена норма об обязанности правительства отчитываться перед парламентариями за результаты своей деятельности. По этому пути необходимо идти дальше, сказал Володин.

По его мнению, было бы правильно дополнительно рассмотреть вопрос об участии Госдумы в формировании кабинета министров. Председатель нижней палаты отметил, что сегодня в рамках этой процедуры депутаты могут лишь дать согласие президенту на назначение главы правительства.

Фото: www.globallookpress.com

В ходе внесения предложений главой кабмина по кандидатурам министров процедуры их обсуждения и консультаций отсутствуют, заметил Володин.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.

Наличие возможности для представительной власти высказывать свое мнение по будущему составу правительства соответствовало бы принципам должного баланса властей, позволило бы повысить ответственность в работе кабинета министров, а также способствовало повышению эффективности реализации полномочий президента по обеспечению согласованного взаимодействия ветвей и органов государственной власти, подчеркнул Володин.
Автор: 17 июля 2019, 10:21

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