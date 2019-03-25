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Политика

Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Белорусские националисты требуют от Александра Лукашенко разорвать отношения с Россией. Батьке сделано последнее предупреждение.

Продолжение: Лукашенко толкает Украину к войне с Россией

прочитано 1247 раз

В Минске на так называемом Дне воли, организованном местными радикалами при поддержке американского Госдепа, прозвучали серьезные требования к президенту. Глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов хочет, чтобы с территории Белоруссии были выведены иностранные войска, Минск разорвал бы все отношения с Россией и переориентировался на Евросоюз.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Нужно ли нам союзное государство со столицей в Москве? Нужен ли нам российский рубль и выборы в союзный парламент? Можно ли назвать гарантом независимости человека, который подписывает позорные союзные соглашения? А хотим ли мы жить в действительно независимой Белоруссии?" – распалял Козлов толпу, которая отвечала ему "Нет" на первые три вопроса и "Да" на последний.

После выступлений националистов в Белоруссии снова заговорили о Майдане: дескать, Вашингтон расшатывает ситуацию с целью свержения Александра Лукашенко. Если это так на самом деле, то довольно странно выглядит позиция президента, который отменил торжества в честь Дня единения с Россией, который раньше отмечался 2 апреля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: president.gov.by

В 1996 году после подписания Союзного договора между Россией и Белоруссией Александр Лукашенко объявил 2 апреля праздничной датой. Выходным этот день не стал, но зато стал символом особых отношений между белорусским и русским народами.

Активисты пророссийского движения "Единство" планировали в этот день провести пикет у обелиска "Минск – город-герой" рядом с Музеем Великой Отечественной войны. Однако городские власти заявку на мероприятие отклонили без объяснения причин, и это может негативно отразиться на популярности Лукашенко: команда его противников пополнится новыми политиками.

Автор: Александр Комаров25 марта 2019, 18:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Поклонская
Надо всем, поверить в миссию царя искупителя Николая II
Пока Божена Рынска, не начнет целовать икону царя, ничего у нас не получится.
Все дружно, идем ко мне в гости, я покажу вам бюст.
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