Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием

Жители Минска собирались проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, который последнее время проводит политику в угоду Западу, это событие не на руку. Власти запретили народу выходить на улицу в честь столь важного события. Россияне не оценили ход Лукашенко.



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