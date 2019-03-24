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Политика

Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием

Фото: www.globallookpress.com
Жители Минска собирались проводить пикет в честь "Дня единения с Россией", который отмечается 2 апреля. Лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, который последнее время проводит политику в угоду Западу, это событие не на руку. Власти запретили народу выходить на улицу в честь столь важного события. Россияне не оценили ход Лукашенко.
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Решение отмены традиционного мероприятия приняли в городском исполнительном комитете. "Пикет планировался возле стелы города-героя Минск. Его должен был организовать совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", – пишет издание "Наша Нива".

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Примечательно, что пикет был отклонен едва ли не впервые в истории Минска. Как после подобных фактов всерьез воспринимать слова Александра Лукашенко о сближении России и Белоруссии, остается лишь гадать.

Россияне и Белорусы бурно отреагировали на данное решение. В соцсетях сочли, что Лукашенко старательно наступает на те же грабли, что и бывшие украинские власти. 

Напомним, что Александр Лукашенко в 2018 году продолжил заигрывания с прозападной оппозицией. 23 марта в Гродно прошла первая часть Дня воли. Власти проявили к акции полную лояльность. "Ноль задержанных. Милиция даже не заставляла снимать бело-красно-белые флаги у людей в городе после концерта", – пишет "Беларусь головного мозга". 

24 марта 2019, 13:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
Ответить
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Скабеева журналистка ТВ
Если отрок святой, почему патриарх его не канонизирует?
Гость
Ответить
Вообще кто из них подлый, откройте глаза пошире.
1

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