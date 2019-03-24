Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
Решение отмены традиционного мероприятия приняли в городском исполнительном комитете. "Пикет планировался возле стелы города-героя Минск. Его должен был организовать совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", – пишет издание "Наша Нива".
Примечательно, что пикет был отклонен едва ли не впервые в истории Минска. Как после подобных фактов всерьез воспринимать слова Александра Лукашенко о сближении России и Белоруссии, остается лишь гадать.
Россияне и Белорусы бурно отреагировали на данное решение. В соцсетях сочли, что Лукашенко старательно наступает на те же грабли, что и бывшие украинские власти.
Напомним, что Александр Лукашенко в 2018 году продолжил заигрывания с прозападной оппозицией. 23 марта в Гродно прошла первая часть Дня воли. Власти проявили к акции полную лояльность. "Ноль задержанных. Милиция даже не заставляла снимать бело-красно-белые флаги у людей в городе после концерта", – пишет "Беларусь головного мозга".
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