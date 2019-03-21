Сделано заявление о бегстве Лукашенко за границу

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
18:33
Под Ростовом пьяный житель Донецка разбил чужую машину
18:16
Коварная Медведева украла "фишку" Загитовой
18:05
Как фонд "Классика" Николая Буханцова помогает изучению темы блокадного Ленинграда
18:05
В Киеве опять подожгли кондитерскую Порошенко
17:49
Вскрылись подробности ДТП с уехавшим водителем внедорожника в Башкирии
17:37
Панину поставили окончательный диагноз
17:23
На пепелище под Новгородом нашли труп
16:49
Тарасова растоптала торопливого фигуриста
16:40
Матильда обогатилась после развода с Сергеем Шнуровым
16:22
"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
16:10
Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
15:52
Избитая жена развелась с Маратом Башаровым
15:32
Коала выгнала австралийца из собственного автомобиля (видео)
15:27
Захоронение Началовой превратили в грязное шоу
15:21
Звезду сериала "Универ" избили и ограбили в Москве
15:15
Ушлая Степаненко спрятала от Петросяна более 25 миллионов рублей
14:53
"Началову можно было спасти": в смерти артистки нашли виноватых
14:53
Урезонивший звезд "Дома-2" Шепелев предотвратил кровопролитие
14:52
Разин влез в разборки с Басковым на прощании с Началовой
14:52
"Глаза округляются": сделано заявление о состоянии госпитализированной Берковой
14:51
Коллекторы разгромили подъезд в Королеве
14:27
Народ с мольбой бросился к Киркорову на похоронах Началовой
14:15
Люди звереют рядом с покойницей Началовой
14:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:49
Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
13:41
Лель на похоронах взбудоражила рассказом о бессонной ночи с Началовой
13:36
Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь
13:27
Яркая Стоцкая блеснула на похоронах Началовой
13:27
Как пройдут праймериз "Единой России"
13:26
Россиян ждет необычайно теплое лето
13:04
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
13:03
Водянова очаровала снимком без макияжа
12:55
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
12:46
"На зависть Рудковской": Галкин показал завтрак своих детей
12:39
Законопроект об "ипотечных каникулах" прошел первое чтение
12:34
Почерневшая от горя Долина онемела у гроба Началовой
12:23
Загитову тыкали иголками до ночи
12:21
На похоронах Началовой начался хаос
12:02
Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира
11:36
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
11:25
Народ вскипел из-за жуткой обиды на похоронах Началовой
11:20
Прощание с Юлией Началовой: прямая трансляция
11:14
Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
11:00
Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
10:32
Людей гонят от гроба Началовой
10:17
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
10:00
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк
09:57
Резвящимся Малахову и Баскову дали по зубам
09:45
Простолюдинка Маркл разрушила королевскую семью
09:26
От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
09:05
Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Сделано заявление об украинских танках в Крыму
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
Политика

Сделано заявление о бегстве Лукашенко за границу

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Белоруссии происходит что-то странное. Ходят слухи о скорой отставке президента страны Александра Лукашенко. Некоторые пошли еще дальше и заявили, что Батька готовит "маршруты эвакуации" из республики. 
прочитано 3660 раз

Странное сообщение было распространено в четверг, 21 марта. "Служба безопасности президента Республики Беларусь получила распоряжение отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае нештатной ситуации", – утверждает Telegram-канал "Компромат Беларусь".

ПО ТЕМЕ

Отставка Лукашенко: названо имя преемника

Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Россия пунктом назначения не является, отмечают авторы ресурса. По их словам, "маршрут эвакуации" Лукашенко пролегает в одну из арабских стран. Какое конкретно государство имеется в виду, авторы не уточнили.

Впрочем, к подобным громким заявлениям стоит относиться с большой долей скепсиса. Никаких источников информации о готовящемся "бегстве" Лукашенко авторы публикации не приводят.

С иронией к сообщению "Компромат Беларусь" отнеслись даже их коллеги – Telegram-канал "Белорусский гамбит": "А чего не на Украину? Там же по вашим прогнозам друг Педро Порошенко побеждает", – прокомментировали авторы.

Телеграм-каналы распространяют странные сообщения про Лукашенко. Скриншот телеграмм-канала "Компромат Беларусь"

Александр Лукашенко у власти 25 лет. Последнее время активизировались разговоры о его скором уходе. Эксперты наперебой кинулись подбирать Батьке возможных преемников.

Отмечается, что неплохие позиции у старшего сына Лукашенко - 43-летнего Виктора, заместителя отца по вопросам безопасности. Другие ставят на нынешнего премьер-министра братской республики Сергея Румаса.

Третьи и вовсе не исключают, что в будущем президентом станет младший сын Батьки – 14-летний Николай. Сам Лукашенко от комментариев воздерживается.

Автор: Федор Лопырев21 марта 2019, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

коля
Ответить
Очередной бред "друзей" Батьки
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

"Я отошел в сторонку": Галкин сделал заявление о Пугачевой
"Интим-услуги престарелой массажистки": Гузееву публично облили грязью
Началову предложили захоронить в Мавзолее вместо Ленина
Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой

Артистку провожают в последний путь
Шоу-бизнес

Людей гонят от гроба Началовой

Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Шоу-бизнес

Панину поставили окончательный диагноз

Актер явно не в своем уме

Шоу-бизнес

Вакханалия на похоронах Началовой вызвала оторопь

Блогер назвала происходящее апокалипсисом

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru