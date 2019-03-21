Сделано заявление о бегстве Лукашенко за границу
Странное сообщение было распространено в четверг, 21 марта.
"Служба безопасности президента Республики Беларусь получила распоряжение
отрабатывать маршруты эвакуации Александра Лукашенко из страны в случае
нештатной ситуации", – утверждает Telegram-канал "Компромат
Беларусь".
Россия пунктом назначения не является, отмечают авторы ресурса. По их словам, "маршрут эвакуации" Лукашенко пролегает в одну из арабских стран. Какое конкретно государство имеется в виду, авторы не уточнили.
Впрочем, к подобным громким заявлениям стоит относиться с большой долей скепсиса. Никаких источников информации о готовящемся "бегстве" Лукашенко авторы публикации не приводят.
С иронией к сообщению "Компромат Беларусь" отнеслись даже их коллеги – Telegram-канал "Белорусский гамбит": "А чего не на Украину? Там же по вашим прогнозам друг Педро Порошенко побеждает", – прокомментировали авторы.
Александр Лукашенко у власти 25 лет. Последнее время активизировались разговоры о его скором уходе. Эксперты наперебой кинулись подбирать Батьке возможных преемников.
Отмечается, что неплохие позиции у старшего сына Лукашенко - 43-летнего Виктора, заместителя отца по вопросам безопасности. Другие ставят на нынешнего премьер-министра братской республики Сергея Румаса.
Третьи и вовсе не исключают, что в будущем президентом станет младший сын Батьки – 14-летний Николай. Сам Лукашенко от комментариев воздерживается.
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