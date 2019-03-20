Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
За развитием кризиса в отношениях России и Белоруссии пристально наблюдают в соседней Польше. Влиятельная газета "Речь Посполита" с удовольствием цитирует слова представителя белорусского МИДа Анатолия Глаза, сравнившего Бабича с "подающим надежды бухгалтером".
Лукашенко, без ведома которого в нынешней Белоруссии не делается ничего мало-мальски серьезного, вряд ли позволил бы своим чиновникам действовать самостоятельно в таком щекотливом вопросе, как отношения с Россией. А раз так, то атака на Бабича состоялась с согласия или даже по инициативе Батьки.
Скандал между Москвой и Минском для Варшавы, имеющей свои виды на Белоруссию, стал настоящим подарком. "Наконец-то белорусские дипломаты заговорили с Москвой на языке польских, а то и украинских коллег", – пишет информационное агентство EADaily.
Совсем недавно Польша была одним из главных оппонентов политики Лукашенко и выступала против любых уступок Минску. Но неполадки с восточным соседом заставляют Батьку посматривать на Запад. А за антироссийскую политику ЕС готов закрыть глаза на многие "шалости" белорусского лидера.
Трудности в отношениях с Москвой будут и дальше подталкивать Минск в объятия Запада. Лукашенко периодически пытается шантажировать Кремль уходом в стан геополитических противников России и требует предоставить скидки на энергоносители, дешевые кредиты и торговые преференции.
При этом реальных шагов по построению Союзного государства Лукашенко делать не спешит, по всей видимости, боясь ограничения или вовсе потери своей неограниченной власти. В то же время Батька не устает пугать сограждан потерей суверенитета страны, явно намекая на "экспансионистскую" политику Кремля.
За последнее время Лукашенко провел встречу с представителями американских аналитических центров, увеличил количества дипломатов США в республике, объявил об улучшении отношений со странами НАТО. По всей видимости, разворот геополитического вектора на Запад в Минске скрывать уже перестали.
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Телеведущая тщательно скрывает интересное положение
Певец мечтает о наследнике
Она назвала его "уникальным режиссером"
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Он младше на 5 лет
Все беды от того что я толстая
Началовой ампутируют ногу
Я плохая мать?
Что происходит с Юлей Началовой?
Был секс, но встречаться не предложил
Не дает уже полгода
Люди меня используют
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменяют все и всем
Как вернуться в семью?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Вредна ли острая пища?
Сначала машина или квартира?
Всегда ли нужно говорить правду?
Моника Белуччи
Девушка ослепла после инъекций
Пауза в отношениях это конец?
Екатерина или Виктория
Борбата с алкохола е възможна
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
Жизнь после развода.
Куриная диета