Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе

За развитием кризиса в отношениях России и Белоруссии пристально наблюдают в соседней Польше. Влиятельная газета "Речь Посполита" с удовольствием цитирует слова представителя белорусского МИДа Анатолия Глаза, сравнившего Бабича с "подающим надежды бухгалтером".



Лукашенко, без ведома которого в нынешней Белоруссии не делается ничего мало-мальски серьезного, вряд ли позволил бы своим чиновникам действовать самостоятельно в таком щекотливом вопросе, как отношения с Россией. А раз так, то атака на Бабича состоялась с согласия или даже по инициативе Батьки.

Скандал между Москвой и Минском для Варшавы, имеющей свои виды на Белоруссию, стал настоящим подарком. "Наконец-то белорусские дипломаты заговорили с Москвой на языке польских, а то и украинских коллег", – пишет информационное агентство EADaily.

Совсем недавно Польша была одним из главных оппонентов политики Лукашенко и выступала против любых уступок Минску. Но неполадки с восточным соседом заставляют Батьку посматривать на Запад. А за антироссийскую политику ЕС готов закрыть глаза на многие "шалости" белорусского лидера.

Трудности в отношениях с Москвой будут и дальше подталкивать Минск в объятия Запада. Лукашенко периодически пытается шантажировать Кремль уходом в стан геополитических противников России и требует предоставить скидки на энергоносители, дешевые кредиты и торговые преференции.

При этом реальных шагов по построению Союзного государства Лукашенко делать не спешит, по всей видимости, боясь ограничения или вовсе потери своей неограниченной власти. В то же время Батька не устает пугать сограждан потерей суверенитета страны, явно намекая на "экспансионистскую" политику Кремля.

За последнее время Лукашенко провел встречу с представителями американских аналитических центров, увеличил количества дипломатов США в республике, объявил об улучшении отношений со странами НАТО. По всей видимости, разворот геополитического вектора на Запад в Минске скрывать уже перестали.