Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
На пресс-конференции 18 марта в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией дипломат ответил на вопрос, собирается ли Москва требовать от Минска признания полуострова частью нашей страны. Бабич напомнил о заявлении Лукашенко на эту тему.
"Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства, сформулировал государственную позицию", – отметил дипломат. По его словам, в российском посольстве исходят из позиции Лукашенко.
Слова Бабича СМИ и эксперты истолковали по-разному. Кто-то решил, будто Кремль смирился с тем, что Крым Лукашенко не признает. У авторов посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов" другое мнение.
"Если перевести с дипломатического, Бабич говорит: "Для суверенного государства объем дотаций будет одним. А, может, и вовсе не будет", – пишет автор.
Иными словами, Кремль через Бабича доносит до Лукашенко: хотите быть независимыми – будьте, но о российских дотациях придется забыть. Во всяком случае, в прежних объемах. "А вот для части Союзного государства с общей внешней политикой возможны и другие варианты", – подчеркивает "Бульба престолов".
Бабич: У белорусских крымчан ничего не усложнилось— Политринг (@politringby) 18 марта 2019 г.
У белорусской диаспоры в Крыму нет никаких проблем, касательно коммуникации с родственниками в нашей стране. pic.twitter.com/VYms6l9r3Y
По мнению сотрудника Telegram-канала, Путин не смирился с желанием Лукашенко усидеть на двух стульях, пытаясь угодить украинцам, а заодно получить российский газ по скидке. "Отказ выдавливать признание здесь и сейчас не означает признание лукашенковской многовекторности", – заключил автор.
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