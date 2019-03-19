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Политика

Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Экономическая помощь Белоруссии будет зависеть от признания Александром Лукашенко воссоединения Крыма с Россией. Так эксперты интерпретировали слова Михаила Бабича – российского посла в братской республике, спецпредставителя президента Владимира Путина.   
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На пресс-конференции 18 марта в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией дипломат ответил на вопрос, собирается ли Москва требовать от Минска признания полуострова частью нашей страны. Бабич напомнил о заявлении Лукашенко на эту тему. 

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"Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства, сформулировал государственную позицию", – отметил дипломат. По его словам, в российском посольстве исходят из позиции Лукашенко. 

Слова Бабича СМИ и эксперты истолковали по-разному. Кто-то решил, будто Кремль смирился с тем, что Крым Лукашенко не признает. У авторов посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов" другое мнение.  

"Если перевести с дипломатического, Бабич говорит: "Для суверенного государства объем дотаций будет одним. А, может, и вовсе не будет", – пишет автор.  

Иными словами, Кремль через Бабича доносит до Лукашенко: хотите быть независимыми – будьте, но о российских дотациях придется забыть. Во всяком случае, в прежних объемах. "А вот для части Союзного государства с общей внешней политикой возможны и другие варианты", – подчеркивает "Бульба престолов". 

По мнению сотрудника Telegram-канала, Путин не смирился с желанием Лукашенко усидеть на двух стульях, пытаясь угодить украинцам, а заодно получить российский газ по скидке. "Отказ выдавливать признание здесь и сейчас не означает признание лукашенковской многовекторности", – заключил автор.  

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 06:32
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