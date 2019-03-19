Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко

Экономическая помощь Белоруссии будет зависеть от признания Александром Лукашенко воссоединения Крыма с Россией. Так эксперты интерпретировали слова Михаила Бабича – российского посла в братской республике, спецпредставителя президента Владимира Путина.



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