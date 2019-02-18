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Политика

Разгон украинских нацистов возмутил Тимошенко

Фото: www.globallookpress.com
Применение силы стражами порядка против членов нацистской группировки недопустимо. Это "золотая молодежь" и цвет украинской нации, считает Тимошенко.
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Полиция разогнала боевиков украинской группировки С14 (запрещенной в России – Прим. ред), когда те пытались штурмовать райотдел в Киеве. Действия правоохранительных органов возмутили депутата Верховной рады, бывшего боевика АТО (деятельность группировки запрещена в России – Прим. ред) и участника Майдана Юрия Тимошенко.

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"Меня удивляет ситуация, когда детей, цвет нации, элиту нации, золотых детей наших бьют как преступников – хотя они делают все то же самое, что мы делали пять лет назад на Майдане. Ничего лишнего", – заявил нардеп в эфире ток-шоу "Народ против".

Тимошенко рассказал, что 5 лет назад на Майдане он и его соратники делали то же самое. Они, по словам Тимошенко, "стояли против беркутов", брали штурмом отделения СБУ и полиции, изымали оружие, которое потом оказалось на Майдане.

Депутата Рады удивляет – почему тогда участников таких погромов называли героями Украины, а сейчас они стали преступниками? Тимошенко считает, что это несправедливо, передает "Политнавигатор".

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Публикация от Пост-Правда (@postpravda)

Напомним – Украина готовится к президентским выборам. Голосование назначено на 31 марта 2019 года. В гонке примут участие около 50 кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский, вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах – действующий глава государства Петр Порошенко.Еще в январе лидером президентской гонки была Тимошенко.

Автор: Андрей Евлампиев18 февраля 2019, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Майдан изменил Украину

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