"Да пошел ты!" – Облитый грязью Порошенко сбежал от толпы
"Да пошел ты!" – крикнул президенту мужчина на глазах у толпы в Харькове. Охрана Петра Порошенко тут же окружила его и попыталась увести в ближайшую подворотню.
Харьковчанин всего-навсего призывал украинского лидера выплатить пожилым людям полагающиеся им пенсии. Призыв прозвучал после слов Порошенко "Я вас всех люблю!"
Задержать отчаявшегося пенсионера не дали очевидцы, снимавшие происходящее на телефоны. Они же отбили его у подоспевших на помощь охранникам Порошенко полицейским.
Это далеко не первый инцидент на массовых мероприятиях с участием Петра Порошенко. Недавно в Черниговской области охранники встали грудью на защиту президента. Разъяренная толпа набросилась на него после того, как он демонстративно отказался отвечать на неудобные вопросы.
Люди окружили Порошенко с целью спросить у него, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц и почему у населения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине. Лидер Незалежной демонстративно отворачивался от тех, кто завал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает за социальную политику.
Сельским жителям это не понравилось и они едва не избили лидера государства. Вовремя вмешалась личная охрана и отбила Порошенко у народа.
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