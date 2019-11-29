Перед встречей Путина и Зеленского принято важное решение по Донбассу

Согласно принятому парламентом ДНР документу, территория республики тождественна территории Донецкой области, какой она была в 2014 году. Украинский контроль над частью региона обозначен в нем как временный.
"Закон предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения", – цитирует "Царьград" председателя Народного совета ДНР Владимира Бидевка. Власти республики ясно обозначили свои амбиции, однако не стали спорить с фактами объективной реальности.
От внимания экспертов не ускользнул тот факт, что голосование состоялось накануне встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Любопытный политический ход накануне заседания нормандской четверки", – оценили произошедшее в телеграм-канале WarGonzo.
Приняты официальные границы ДНР. pic.twitter.com/lOHd5lYiPg— Андрей���� (@AmberAndrey) November 29, 2019
Напомним, что переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже запланированы на 9 декабря. Там должна состояться первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ожидается, что президенты Франции и России, а также канцлер Германии постараются убедить украинского лидера выполнить взятые Киевом обязательства в рамках минских соглашений.
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