Перед встречей Путина и Зеленского принято важное решение по Донбассу

Парламент Донецкой народной республики принял закон о государственной границе, в котором утверждает свои претензии на всю территорию Донецкой области по состоянию на 2014 год. Эксперты отмечают, что решение было принято в преддверии встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате в Париже.



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