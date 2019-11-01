Атаковавший Россию Зеленский крупно опозорился

На днях разгорелся скандал с соратником Владимира
Зеленского, главой комитета Верховной рады по иностранным делам Богдана
Яременко. Журналисты засекли общение парламентария с женщиной легкого
поведения. Депутат попытался оправдаться: мол, специально выставил напоказ экран
смартфона, чтобы вывести охотящихся за сенсациями репортеров на чистую воду.
"Комментарии по поводу его переписки с девушками легкого поведения говорят о том, что они даже на таком уровне не в состоянии вести психологическую, информационную войну", – сказал в эфире телеканала "Россия-1" политолог Григорий Трофимчук.
Эксперт призвал Зеленского смириться и начать выполнять минские соглашения. Иначе глава государства, как и его соратник, рискует оказаться в нелепой ситуации, заявил политолог. "Это будет угрожать его физической безопасности и безопасности его семьи", – добавил Трофимчук.
Не понимаю претензий к Яременко. Он, как слуга народа, без отрыва от производства, во время голосований в ВР общается с избирателями, договаривается о встречах с ними в округах, помогает решить их материальные затруднения.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 1, 2019
А этот на фото шары под столом гоняет. Вот паразит! pic.twitter.com/UTaUgtuTLO
Ранее журналистам удалось заснять переписку Яременко на сайтах знакомств с некой Алиной во время заседания Верховной рады. Девушка указала свои сексуальные предпочтения и назвала условия встречи. Фотографии экрана смартфона парламентария опубликовало издание "Бумага".
Соратник Зеленского поспешил оправдаться, заявив, что специально показал на камеру содержание смартфона. "Я осуществил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные переписки. Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет", – написал депутат в "Фейсбуке".
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