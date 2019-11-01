Время вышло: разбрасывающегося словами Зеленского загнали в угол

Ревякина убеждена, что поддержавшие Зеленского украинцы голосовали за партию мира, а не за партию войны. Курс нового президента Незалежной изначально был противоположен политике Петра Порошенко, которого прозвали кровавым тираном.
"Хочу сказать, что у Зеленского была фора потому, что народ Украины показал это протестным голосованием. Народ давал ему карту, которую он должен был разыграть за это время. Разобраться с Порошенко. Не нужно было его расстреливать, но он должен был с ним разобраться законным путем", – цитирует поэтессу сайт "Политнавигатор". Эксперт отметила, что попытки найти компромисс с радикалами означают для Зеленского тактическую победу, которая показывает стремление президента участвовать в нормандском формате переговоров.
Напомним, ранее психолог и физиогномист Светлана Филатова сообщила, что внешний вид Владимира Зеленского сильно поменялся. По ее словам, у ранее улыбчивого политика на лице появилась грусть, усталость и выражение безнадежности, видно, что он очень озабочен. "Ужасно смотреть на него", – заявила эксперт.
Такой внешний вид свидетельствует о том, что организм работает на пределе, что человек серьезно устал, полагает Филатова. Примерно так же выглядел экс-президент Петр Порошенко к концу срока.
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