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Время вышло: разбрасывающегося словами Зеленского загнали в угол

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский, кажется, стал забывать, что большинство жителей Украины проголосовали за него в надежде на мир. Донецкая поэтесса Анна Ревякина считает, что президенту Незалежной необходимо начать выполнять свои обещания, поскольку время для принятия решений уже вышло.
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Ревякина убеждена, что поддержавшие Зеленского украинцы голосовали за партию мира, а не за партию войны. Курс нового президента Незалежной изначально был противоположен политике Петра Порошенко, которого прозвали кровавым тираном. 

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"Хочу сказать, что у Зеленского была фора потому, что народ Украины показал это протестным голосованием. Народ давал ему карту, которую он должен был разыграть за это время. Разобраться с Порошенко. Не нужно было его расстреливать, но он должен был с ним разобраться законным путем", – цитирует поэтессу сайт "Политнавигатор". Эксперт отметила, что попытки найти компромисс с радикалами означают для Зеленского тактическую победу, которая показывает стремление президента участвовать в нормандском формате переговоров. 

Напомним, ранее психолог и физиогномист Светлана Филатова сообщила, что внешний вид Владимира Зеленского сильно поменялся. По ее словам, у ранее улыбчивого политика на лице появилась грусть, усталость и выражение безнадежности, видно, что он очень озабочен. "Ужасно смотреть на него", – заявила эксперт.

Такой внешний вид свидетельствует о том, что организм работает на пределе, что человек серьезно устал, полагает Филатова. Примерно так же выглядел экс-президент Петр Порошенко к концу срока.

1 ноября 2019, 08:13
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪ
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Вот уважаемый Руслан Олегович список с именами российских масонов: Г.В. Адамович, Н.Д. Авксентьев, В.К. Агафонов, М.А. Алданов, Александр I, великий князь Александр Михайлович, А.С. Альперин,, Е.В. Аничков, Г.П. Апухтин, В.С. Арсеньев, М.И. Багрянский, В.И. Баженов, М.А. Бакунин, А.Д. Балашев, М.П. Баратаев, Г.С. Батеньков, Н.М. Бахтин, И.В. Бебер, В.В. Беликов, Андрей Белый, А.<цензура>. Бенкендорф, Л.Л. Беннингсен,, Н.А. Бестужев, А.И. Бибиков, И.Я. Билибин, П.А. Бобринский, В.Я. Богучарский (Яковлев), А.Т. Болотов, П.А. Болотов, В.Л. Боровиковский, А.И. Браудо, А.П. и К.П. Брюлловы, П.А. Бурышкин, Н.П. Василенко, Д.Н. Вердеревский, А.П. Веретенников, Ф.Ф. Вигель, М.Ю. Виельгорский, А.Л. Витберг, С.Г. Волконский, М.А. Волошин, А.Н. Воронихин, Г. Воронов, А.Р. и С.Р. Воронцовы, В.В. Вырубов, Г.Н. Вырубов, В.Л. Вяземский, А. Вюртембергский, Г.П. Гагарин, Г.И. Газданов, С.И. Гамалея, М.В. Гардер, К.В. Гвозданович, З.Н. Гиппиус, Ф.Н. Глинка, М. И. Голенищев-Кутузов, П.И. Голенищев-Кутузов, А.Н. Голицын, А.Б. Голицын, Д.В. Голицын, Е.А. Головин, Н.А. Головин, .К. Грейг, Н.И. Греч, А. С. Грибоедов, М.С. Грушевский, К.К. Грюнвальд, Р.Б. Гуль, Г.Д. Гурвич, И.П. Демидов, Н.А. Дивов, М.А. Дмитриев, А.И. Дмитриев-Мамонов, М.А. Дмитриев-Мамонов, М.В. Добужинский, Дон Аминадо, Л.В. Дубельт, Н.А. Дьяков, И.М. Евреинов, Н.Н. Евреинов, И.П. Елагин, В.Н. Емельянов, Б.Н. Ермолов, И.Н. Ефремов, В.Е. Жаботинский, В.А. Жуковский, В.М. Зензинов, В.П. Зубов, А.Г. Зусман, А.К. Ипсиланти, Н.И. Исцеленов, В.Д. Камынин, Л.Д. Кандауров, Н. М. Карамзин, А.М. Карамышев, З.Я. Карнеев, А.В. Карташев, Е.И. Кедрин, Я. Дж. Кейт, А.Ф. Керенский, Ф.П. Ключарев, А.П. Клягин, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Кокошкин, А.И. Коновалов, великий князь Константин Павлович, М.Г. Корнфельд, Н.А. Котляревский, А. Коцебу, В.П. Кочубей, И.А. Кривошеин, К.Р. Кровопусков, Л.А. Кроль, М.А. Кроль, С.С. Крым, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.М. Кулишер, Александр и Алексей Куракины, Е.Д. Кускова, А.М. Кутузов, Г.Г. Кушелев, Е.А. Кушелев, А.Ф. Лабзин, А. Ладыженский, А.Ф. Ланжерон, С.С. Ланской, В.И. Лебедев, В.А.Левшин, А.С. Левицкий, Д.Г. Левицкий, А.А. Ленивцев, Я. Ленц, С.Г. Лианозов, А.А. Лобанов-Ростовский, И. В. Лопухин, И.С. Лукаш, В.И. Лукин, А.М. Лунин, В.Л. Лукашевич, В.В. Лыщинский-Троекуров, М.Л. Магницкий, А.И. Мазе, В.А. Маклаков, С.К. Маковский, А.И. Мамонтов, М.С. Маргулиес, А.П. Марков, И.И. и П.И. Мелиссино, Н.М. Мельников, М.С. Мендельсон, А.С. Меншиков, Д.С. Мережковский, К.М. Миклашевский, Б.С. Миркин-Гецевич, митрополит Михаил (Десницкий), К.В. Мочульский, С.Д. Мстиславский, А.Н. Муравьев, С.И. Муравьев-Апостол, Д.С. Навашин, Е.А. Нагродская, А.А. Нартов, А.Л. Нарышкин, М.И. Невзоров, Н.В. Некрасов, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, С.Д. Нечаев, П.А. Нилус, Н. И. Новиков, Н.Н. Новосильцов, А.С. Норов, В.П. Обнинский, В.А. Оболенский, П.И. Озеров, Г.В. Орлов, М.А. Осоргин, А.И. Остерман-Толстой, Павел I, П.Н. Павлов-Сильванский, Н.И. и П.И. Панины, Д.С. Пасманик, М.В. Перваго, П.Н. Переверзев, А.А. Перовский (Погорельский), П.И. Пестель, С.В. Петлюра, Петр III, С.И. Плещеев, О.А. Поздеев, И. Полиньяк, П.А. Половцев, П.П. Помиан-Пезаровиус, Д.И. Попов, С.К. Потоцкий, Г.М. Походяшин, Б.Ю. Прегель, С.Н. Прокопович, А.И. Путилов, А. С. Пушкин, А.Н. Радищев, А.К. и К.Г. Разумовские, Ф.М. Рахманов, барон Рейхель, Н. В. Репнин, А.П. Римский-Корсаков, Е.В. де Роберти, Д.П. Рунич, К.Ф. Рылеев, В.П. Рябушинский, Б.В. Савинков, В.Ф. Сафонов, П.Л. Сафонов, И.Н. Сахаров, Ю.Ф. Семенов, Я.Ф. Скарятин, М.И. Скобелев, П.П. Скоропадский, Г.Б. Слиозберг, М.Л. Слоним, Г.Я. Смирнов, Н.Д. Соколов, П.А. Соколов, С.А. Соколов (Кречетов), С.И. Соколов, Б.В. Сосинский, М. М. Сперанский, Р.С. Степанов, А.С. и П.А. Строгановы, М.А. Струве, А. В. Суворов, А.П. Сумароков, В.Е. Татаринов, П.А. и П.П. Татищевы, Б.В. Телепнев, М.М. Тер-Погосян, Ю.К. Терапиано, Н.В. Тесленко, С.П. Тикстон, Ф.П. Толстой, А.С. Трачевский, С.Н. Третьяков, Н.Н., С.П. и Ю.Н. Трубецкие, А.А. Трубников, Александр, Иван, Николай и Сергей Тургеневы, Н.И. Уткин, И.А. Фесслер, И.И. Фидлер, М.М. Филоненко, М.А. Фонвизин, С.П. Фонвизин, И.И. Фондаминский-Бунаков, А.А. Фролов, К.Н. Хагандоков, А.И. Хатисов, М. М. Херасков, П.Я. Чаадаев, Н.В. Чайковский, <цензура>.А. Чеботарев, П.П. Чекалевский, З.Г.Чернышев, Г.И. Чернышев, И.Г. Чернышев, Саша Черный, барон Л. Чуди, Н.С. Чхеидзе, А.И. Чхенкели, А.Н. Шахматов, Ф.П. Шаховской, И.Е Шварц, П.И. Шварц, Д.А. Шереметев, А.И. Шингарев, С.П. Шипов, А.С. Шишков, И.А. Штарк, Ф.И. Шуберт, И.И. Шувалов, П.А. Шувалов, П.Е. Щеголев, М.М. Щербатов, М.С. Щулепников, Вс. Эйхенбаум (Волин), С.Я. Эфрон, П.Н. Яблочков, В.И. Якобсон.
Священный СтранникЪ
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Ведущие раввины уже объявили, что в 5780 году, будет явлен их мошиах-антихрист.
Все ведущие раввины уже объявили, что в 5780 году, который у них наступил несколько дней назад, будет явлен их мошиах-антихрист.

У Израиля и США всё подготовлено к началу войны с Ираном, который наверняка и обвинят в грядущих терактах в США. А война с Ираном должна перерасти в глобальную войну, в ходе которой жиды намерены очистить Храмовую гору в Иерусалиме от мечети Аль-Акса, чтобы на ее месте построить Третий храм для коронации антихриста.

Люди не понимают что происходит и все очень волнуются, поскольку ситуация беспрецедентная. Одни подозревают, что готовится дефолт доллара, другие видят в этом начало погружения страны в хаос и инициацию гражданской войны, третьи предполагают какое-то потрясение.
Священный СтранникЪ
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СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ... Израиль закрыл все свои посольства по всему миру. 2 ноября в Сиэтле начинаются учения FEMA.
Так как практически все значимые процессы в мире сегодня, так или иначе, но связаны с Израилем и евреями, получившим практически полную власть над миром.

Никогда в мире еще не было такого, чтобы какая-либо страна в один момент закрыла по всему миру все свои посольства. И пусть евреи объясняют это какими-то финансовыми разногласиями между МИДом и Минфином, но все равно - это весьма подозрительно.

кто готовит Израиль к каким-то предстоящим важным и глобальным событиям, которые могут произойти в самое ближайшее время и даже в ближайшие дни: может и к фальшфлагу 3 ноября в США с терактами в Сиэтле или Вашингтоне, или провокации с уничтожением авианосца США у берегов Ирана и т.д.

Правда ли начнется третья мировая в Сиэтле?
Vera 77
1 неделю назад 33 480 просмотров
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