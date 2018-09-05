Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей

Обнародованные в Британии новые факты по делу отравленных Скрипалей однозначно приведут к очередному решению о санкциях в отношении России. Нашу страну хотят изолировать на международной арене, сделав изгоем из-за надуманных обвинений в применении химического оружия в одном из европейских государств.

С самого начала вся эта история казалась каким-то фарсом. Сегодня она приобретает сюрреалистический оттенок: в дело уже вплели всемирно известную парфюмерную компанию. Флакон из-под духов становится фигурантом безумного спектакля, режиссер которого, наверное, уже пожалел о своем первоначальном замысле.

Ровно полгода назад сбежавший в Британию бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. В первый же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что это она отравила своих неугодных сограждан нервно-паралитическим газом "Новичок".

С тех пор комедия с семьей отравленного шпиона обросла вопросами, на которых и сейчас нет ответов. Главным из них остается такой – а не выдумана ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и смены власти в Кремле, ведь сорвать чемпионат мира по футболу у авторов постановки не получилось.

Со временем дело Скрипалей стало обрастать фактами, появление которых наталкивало на мысль о не совсем нормальном психическом состоянии людей, озвучивавших эти самые факты.





Подозреваемыми по делу сначала проходили столик в кафе, где Сергей и Юлия обедали перед тем, как присесть на злополучную скамейку; потом – дверь их дома, чемодан с гречкой, привезенный дочерью Скрипаля из России.

Казалось, что апофеозом драмы стал домашний кот, который удачно пережил отравление. Его, напомним, британские власти на всякий случай умертвили. Но нет! Теперь, оказывается, "Новичок" был коварно доставлен из России во флаконе духов Nina Ricci. А выполнили задание Кремля офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.





Такую версию с уверенностью в голосе озвучила сегодня, 5 сентября в парламенте Тереза Мэй. Флакон, правда, фигурирует в другом деле – об отравлении "Новичком" наркомана и его сожительницы в соседнем городке Эймсбери. Это происшествие тоже повесили на Россию.

Мэй показала удивленным депутатам фотографии двух мужчин и одного флакона из-под духов. Все бы ничего, но представители Nina Ricci поспешили заявить, что пузырек ненастоящий – они разглядели подделку и заверили покупателей, что их продукция абсолютно безопасна. На самом деле все это напоминает вирусную рекламу Nina Ricci, заказ на которую поступил в Скотланд-Ярд.





Проблема в том, что Россию до расследования этих историй с котами и духами не допускают. Москва не раз просила Лондон разрешить специалистам принять участие в экспертизах, следственных экспериментах и других мероприятиях, связанных с отравлениями.

Но Британия неприступна – она расследует дело сама, и каждый месяц вбрасывает все новые и новые факты, которые в итоге становятся причиной объявления новых санкций против России.





Очевидно, что так будет и на этот раз. Завтра, 6 сентября по инициативе Лондона пройдет заседание Совета безопасности ООН, который попытается в очередной раз вменить России в вину отравления, произошедшие в Туманном Альбионе.

Затем США и страны ЕС объявят об очередном пакете антироссийских санкций и ненадолго успокоятся. Видимо, до того момента, когда режиссер, отвечающий за дело Скрипалей, не выведет на сцену новых персонажей.