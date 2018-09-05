Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Среда 5 сентября
Лента новостей
21:57
Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
21:44
"В области паха трепет": Серябкина возбудила выпирающим животиком
21:38
В Удмуртии двое маленьких детей пострадали в жуткой аварии
21:24
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
21:16
В Екатеринбурге школьница впала в кому после урока физкультуры
21:13
Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой
20:38
Разлад с принцем больно ударил по умирающей от горя Миддлтон
20:37
Под Псковом нашли пропавшего грибника
20:24
Футболист московского "Спартака" выбывает на полгода из-за жуткой травмы
20:12
Британские спецслужбы втянули Гарика Харламова в "дело Скрипалей"
20:08
Куда пошел учиться сын Николая Валуева
19:29
Лондон "съел" фальшивку: вопиющие нестыковки в деле Скрипалей
19:27
Известную модель упекли в тюрьму за драку с полицейским
19:06
Лазарев неожиданно сорвался на "Новой волне – 2018"
19:05
Бузова случайно рассекретила победителя собственного шоу
18:31
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
18:22
Российского дипломата срочно вызвали в МИД Британии из-за Скрипалей
17:49
Убийство Захарченко назвали инсценировкой
17:39
Исхудавший Витас всухую уделал Баскова
17:38
"Тебя ликвидируют": Максаковой дали 72 часа на бегство с Украины
17:20
Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта
17:15
В Саратовской области появятся современные спорткомплексы
16:58
На Урале кот задушил младенца
16:51
Первый канал оставил Фадеева без работы
16:48
64-летняя Успенская перещеголяла оголившуюся Топурию
16:45
Володин рассказал о важности комфортной городской среды
16:24
В Москве загорелся Ледовый дворец
16:19
Гагарина в синем ультрамини сразила наповал
16:08
Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой
16:03
Ушла эпоха: шоу "Что? Где? Когда?" лишилось Ровшана Аскерова
15:55
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
15:43
Нежную Маликову раздавили на юге Москвы
15:30
Скрипаль сделала громкое заявление об отравителях
15:06
Союз вкладчиков намерен изменить статус Центробанка на референдуме
15:04
Сергей Зверев узнал правду о своем настоящем отце
15:01
Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды
14:54
В России предложили сократить рабочую неделю
14:48
47-летняя Нонна Гришаева обнародовала "беременное" фото
14:34
Под Волгоградом внедорожник сбил шестилетнего ребенка
14:30
В аварии под Москвой погиб человек
14:26
Землетрясение из Челябинской области дошло до Башкирии
14:18
В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку
14:11
"Бороться бесполезно": Первый канал пошел на крайние меры из-за Шнурова
13:51
Землетрясение на Урале попало на видео
13:25
Виктор Ан завершил спортивную карьеру
13:25
Названы имена подозреваемых в покушении на Скрипалей
13:17
Изменившаяся Алсу с треском провалилась
13:06
Больного Моисеева продают за 300 тысяч
13:00
Володин поможет отремонтировать школу в Самойловке
12:52
В Тюмени беременная пациентка украла телефон у гинеколога
12:49
Как помочь школьнику справиться со стрессом
12:45
"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник
12:38
В Челябинской области произошло второе землетрясение
12:32
Иномарка снесла светофор в центре Омска (видео)
12:30
"Северный поток – 2" – мощное оружие России
12:23
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
12:13
Машина сбила ребенка на велосипеде под Нижним Новгородом
12:01
Художница полностью оголилась в христианской святыне (фото)
11:56
Володин предложил развивать отдаленные районы
11:52
Паникующий Сафронов стал отцом в третий раз
11:46
Пожилой водитель устроил массовое ДТП из-за приступа
11:39
Цымбалюк-Романовская резко ответила на дерзкие обвинения
11:32
В России предлагают ввести минимальную цену на пиво
11:28
"Я выдвинула ему ультиматум": Жасмин рассекретила взрослого сына
11:21
Под Вологдой пьяный прохожий угнал машину у пьяного водителя
11:08
Переполох с платежками ЖКХ: россиянам по ошибке зачислили кучу долгов
11:00
Когда в Москве поставят памятник Кобзону
10:55
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
10:33
Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья
10:30
"В глазах истерика": Ани Лорак оконфузилась на "Новой волне"
10:25
В Сибири неуправляемый локомотив снес внедорожник
10:20
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
10:15
Технология блокчейн покоряет космос
09:51
Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными
09:50
На заводе в Кемерово произошел пожар
09:42
Есть погибшие: в Москве разбился автобус с пассажирами
09:30
Медведева пустилась в пляс на концерте вернувшейся в Россию Сердючки
09:27
Малахов с микрофоном между ног потерся о мужика
09:25
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
09:24
Очевидцы пожаловались на крупный сбой в метро Москвы
09:05
На Урале произошло мощное землетрясение
08:51
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
08:36
Мария Максакова отказалась делать аборт
08:12
В России введут новый сбор
23:23
Подозреваемого в гей-связях певца неожиданно сняли с женой и дочкой
23:08
Володин отметил важность общественного контроля
22:00
В России тайно построили второй Крымский мост
21:57
Жизни Крида угрожает серьезная опасность
21:56
Распухшей Кристине Асмус поставили страшный диагноз
21:31
Певцов не находит себе места из-за жуткой смерти сына
21:26
"В самом соку": Нагиев рассказал о своем превосходстве в постели
21:14
В центре Москвы загорелась квартира с людьми
21:00
Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
20:55
Ослепли от алкоголя: шокирующий поворот в трагедии группы Дятлова
20:48
Изможденная Джоли увела детей в лес
20:43
Тяжелый недуг унес жизнь народного артиста России
20:14
51-летняя Памела Андерсон решила родить молодому любовнику
20:05
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
19:08
Скончался актер Курского драматического театра
18:57
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наплевавшую на смерть Кобзона Ротару разнесли вдребезги
Джигарханяна привезут на встречу к Цымбалюк-Романовской
Карина Мишулина отощала из-за грязного скандала
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
Киев сознался в убийстве Захарченко
"Я такого не ожидала": новый поворот в конфликте Бузовой и Королевой
Политика

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Обнародованные в Британии новые факты по делу отравленных Скрипалей однозначно приведут к очередному решению о санкциях в отношении России. Нашу страну хотят изолировать на международной арене, сделав изгоем из-за надуманных обвинений в применении химического оружия в одном из европейских государств.
прочитано 280 раз

С самого начала вся эта история казалась каким-то фарсом. Сегодня она приобретает сюрреалистический оттенок: в дело уже вплели всемирно известную парфюмерную компанию. Флакон из-под духов становится фигурантом безумного спектакля, режиссер которого, наверное, уже пожалел о своем первоначальном замысле.

ПО ТЕМЕ

Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей

Кремль напомнил о подлых нападках на Путина

"Ни о чем не говорит": Захарову удивила провокация по делу Скрипалей

 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Ровно полгода назад сбежавший в Британию бывший разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. В первый же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что это она отравила своих неугодных сограждан нервно-паралитическим газом "Новичок".

С тех пор комедия с семьей отравленного шпиона обросла вопросами, на которых и сейчас нет ответов. Главным из них остается такой –  а не выдумана ли вся эта история от начала до конца с целью еще большей изоляции России и смены власти в Кремле, ведь сорвать чемпионат мира по футболу у авторов постановки не получилось.

Со временем дело Скрипалей стало обрастать фактами, появление которых наталкивало на мысль о не совсем нормальном психическом состоянии людей, озвучивавших эти самые факты.

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media

Подозреваемыми по делу сначала проходили столик в кафе, где Сергей и Юлия обедали перед тем, как присесть на злополучную скамейку; потом – дверь их дома, чемодан с гречкой, привезенный дочерью Скрипаля из России.

Казалось, что апофеозом драмы стал домашний кот, который удачно пережил отравление. Его, напомним, британские власти на всякий случай умертвили. Но нет! Теперь, оказывается, "Новичок" был коварно доставлен из России во флаконе духов Nina Ricci. А выполнили задание Кремля офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police

Такую версию с уверенностью в голосе озвучила сегодня, 5 сентября в парламенте Тереза Мэй. Флакон, правда, фигурирует в другом деле – об отравлении "Новичком" наркомана и его сожительницы в соседнем городке Эймсбери. Это происшествие тоже повесили на Россию.

Мэй показала удивленным депутатам фотографии двух мужчин и одного флакона из-под духов. Все бы ничего, но представители Nina Ricci поспешили заявить, что пузырек ненастоящий – они разглядели подделку и заверили покупателей, что их продукция абсолютно безопасна. На самом деле все это напоминает вирусную рекламу Nina Ricci, заказ на которую поступил в Скотланд-Ярд.

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police

Проблема в том, что Россию до расследования этих историй с котами и духами не допускают. Москва не раз просила Лондон разрешить специалистам принять участие в экспертизах, следственных экспериментах и других мероприятиях, связанных с отравлениями.

Но Британия неприступна – она расследует дело сама, и каждый месяц вбрасывает все новые и новые факты, которые в итоге становятся причиной объявления новых санкций против России.

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld

Очевидно, что так будет и на этот раз. Завтра, 6 сентября по инициативе Лондона пройдет заседание Совета безопасности ООН, который попытается в очередной раз вменить России в вину отравления, произошедшие в Туманном Альбионе.

Затем США и страны ЕС объявят об очередном пакете антироссийских санкций и ненадолго успокоятся. Видимо, до того момента, когда режиссер, отвечающий за дело Скрипалей, не выведет на сцену новых персонажей.   

Автор: Александр Комаров5 сентября 2018, 21:52

Политика

Чем обернется для России новый поворот в деле Скрипалей
Порошенко ловко одурачил украинцев
Тереза Мэй опустилась до открытых угроз России из-за дела Скрипалей
Лукашенко готовится к острым переговорам с Путиным

Шоу-бизнес

Подкаблучник Бусулис отдал все деньги жене
"В области паха трепет": Серябкина возбудила выпирающим животиком
Звезда "Дома-2" не приехала проститься с умирающей сестрой
Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

"Вернись на работу!": к родившей Кудрявцевой на поклон прилетел начальник

Лере не удастся посидеть дома
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об обиде недовольной Пугачевой

Поп-король рассказал об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Изменившаяся Алсу с треском провалилась

Образ певицы вызвал вопросы
Шоу-бизнес

Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры

Телеведущая терзается чувством вины

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"
Жена футболиста оказалась любительницей раздеться для фото
Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной
Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

Спорт

"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову
Нацистский лозунг на форме cборной Украины по футболу возмутил россиян
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
Попавшего в допинг-скандал из-за Родченкова спортсмена бросили на произвол судьбы

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru