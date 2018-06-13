Путин переназначил своих помощников

Владислав
Сурков и Юрий Ушаков сохранили должности помощника главы государства, сообщает
RT. Пост главы администрации
президента остался за Антоном Вайно.
Как отмечает Life.ru, в соответствии с указом Владимира Путина, первыми заместителями главы администрации президента переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Другим указом замглавы администрации снова утвержден Магомедсалам Магомедов. Этот же пост сохранил Дмитрий Песков, который параллельно является и пресс-секретарем главы государства.
Также посты помощников остались у Андрея Белоусова и Игоря Левитина. Среди них есть и новичок – бывший замруководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Начальником Государственно-правового управления президента осталась Лариса Брычева, начальником Референтуры президента – Дмитрий Калимулин.
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