Трамп тайком нагадил во "владениях" Путина

Соединенные Штаты были заинтересованы в нанесении удара по Сирии, пусть и не своими силами, полагают эксперты. Израиль, самолеты которого отбомбились по авиабазе Т-4 в провинции Хомс, в данном случае сработал точно в интересах Запада.

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