Медведев высказался об уходе на отдых
Глава кабмина сообщил, где готов работать. Отдыхать Дмитрий Медведев пока не намерен.
"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", – заявил он в интервью. Так председатель правительства ответил на вопрос, готов ли работать по окончании шестилетнего срока на своем посту.
Политик отметил, что работа в правительстве – интересная задача. На протяжении всего диалога он оперировал большим количеством экономических показателей.
Также премьер-министр предложил экс-президенту США Бараку Обаме приехать в Россию. Глава кабмина вспомнил его заявление в 2015 году о том, что после введения антироссийских санкций экономика страны оказалась "порванной в клочья".
"Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", – заявил Медведев. Он подчеркнул, что Россия прошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработала инструменты ответного воздействия.
Напомним, что Барак Обама много раз высказывался о нашей стране в негативном ключе. В декабре 2016 года он заявил, что российская экономика ничего не производит из того, что хотели бы купить другие страны, "кроме нефти, газа и оружия".
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