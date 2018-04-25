Путин пропесочил заигравшегося Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы в обход Совета Безопасности (СБ) ООН играет на руку террористам и порождает нестабильность. Об этом он высказался в приветствии участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Приветствие главы государства на открытии встречи зачитал руководитель российской делегации, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так, российский лидер констатировал, что проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне приобретают особую остроту.

По словам Путина, это во многом связано с тем, что некоторые страны "все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета Безопасности ООН, а также отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров", пишет "Газета.ru". Под такими представителями мирового сообщества российский лидер, очевидно, имел в виду США, Великобританию и Францию, обрушившие ракетные удары на Сирию. Политические игры на мировой арене американского президента Дональда Трампа вызывают негодование у ряда государств.

Кроме того, президент заявил, что нынешняя встреча в Сочи дает хорошую возможность для проработки путей противодействия различным угрозам. При этом Владимир Путин подчеркнул, что наша страна готова к взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении. Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов к сотрудничеству с Россией, в частности в области внешней политики и вопросов безопасности.

Напомним, рано утром 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по Сирии. Из 103 запущенных ракет более 70 были сбиты сирийскими силами ПВО.