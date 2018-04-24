Лавров разгромил G7 за русофобские нападки

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что работа G7 имеет очевидную русофобскую подоплеку. По его словам, Москва намерена отстаивать свои позиции.



Лавров прокомментировал журналистам итоги встречи глав МИД "Большой семерки". По заявлению министра, русофобская подоплека там очевидна, пишет "Газета.ru".

Дипломат отметил, что государства G7 пошли по "очень скользкой линии". Он подчеркнул: ранее эти страны заявляли, что не разделяют попыток изолировать Россию, передает РИА ФАН.

"Будем терпеливо ждать. Будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", – добавил Лавров.

Дипломат считает, что важные для международного сообщества вопросы могут быть рассмотрены в ином виде. В частности, это военно-политические и экономические темы, которые обсуждаются не только в ООН, но и в формате G20.



Напомним, что главы МИД "Большой семерки" в итоговом заявлении обвинили Россию в дестабилизирующем поведении по отношению к другим странам. Политики пригрозили продлением экономических санкций из-за ситуации в Донбассе.

Более того, страны G7 приняли единую версию отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Они возложили ответственность на Россию.

