Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Международный клуб "группа семи" или "большая семерка", в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, традиционно считается объединением, включающим в себя ведущие мировые державы и во многом определяющее глобальные политические процессы. Однако аналитики отмечают, что без участия России G7 не столь влиятельна и сильна.

Однако возвращать страну в эту организацию ее члены пока отказываются наотрез. "На данный момент это вообще не вопрос", – цитирует Deutche Welle министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По его словам, превращение G8 в G7 связано с действиями России на международной арене. Именно им также посвящено жесткое заявление, в адрес Москвы, которое подготовили главы МИД "семерки".

Today, proudly welcomed #G7 Political Directors to Toronto for the 3rd meeting of its kind under Canada’s G7 Presidency. Representatives discussed foreign policy issues and how the G7 can better collaborate to build a more peaceful and secure world. pic.twitter.com/vKWEavkB68